ABC le mete un buen estacazo al bailón Iceta por seguir compadreando con los independentistas

¿Qué hará el PSC en el caso de tener en su mano la gobernabilidad de Cataluña? Hay quien sospecha, con datos en la mano, que el líder de los socialistas catalanes, Miguel Iceta, está pergeñando un acuerdo con los separatistas para apoyarles tras las elecciones autonómicas a cambio de no perder una veintena de ayuntamientos catalanes.

Los editoriales y tribunas de opinión van por esa línea, pero también se fijan en el papelón de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se echa en manos de ERC para salvaguardar sus intereses municipales.

El editorial de ABC le mete una buena tunda al bailón Iceta por su ambivalencia a la hora de definir sus estrategias políticas:

Isabel San Sebastián también tiene dudas sobre lo que haría Iceta en el supuesto de tener que decidir la gobernabilidad de Cataluña:

Jaime González se ríe de las payasadas perpetradas por el inclino Rufián en el Congreso de los Diputados:

Ahora que ‘Mortadelo y Filemón' ha cumplido 60 años y su prolífico autor, Francisco Ibáñez, ha metido en acción al mismísimo Donald Trump, me pregunto si Rufián tendría un hueco entre personajes como Antofagasto Panocho, Aniceto Papandujo, Freddyrico Krugidoff, Bruteztrausen o Escorbuto Carcamal. O mucho mejora en lo que resta de Legislatura o me temo que no.