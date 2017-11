El separatista favorito de laSexta llora por 'Los Jordis': "La justicia española quiso escarmentar a los que movilizan la calle"

Del prófugo Carles Puigdemont no se puede negar que sabe siempre para quien habla cada vez que concede una entrevista que sabe lo que su público quiere oír. Si habla para un periódico europeo que quiere escuchar a un dirigente moderado y no rupturista, les da moderación, pero si habla para el fiel director de El Punt Avuí, Xevi Xirgo le da el titular que quiere: que España no es democrática.Los digitales del odio que alimentaron el golpe separatista y que se hicieron de oro con el 'procés'

Puede que tenga razón, si su medidor de democracia es el mismo que el que manifiesta el columnista de Nació Digital, Josep Lluis Carod Rovira: "No habrá democracia en Catalunya hasta que no tengamos la independencia", es decir que los ‘no-independentistas' catalanes no quieren la democracia. Con esos planteamientos no lo pone fácil.Los digitales golpistas mantenidos con nuestros impuestos: "España quiere controlar Cataluña y exprimirla hasta la última gota"

Nació Digital, periódico privado que se mantiene con dinero público (90% de sus ingresos en por publicidad institucional), cuenta con el honor de ser citado en Catalunya Radio con la misma fuerza con la que se cita a La Vanguardia, El Periódico o al Ara.Los digitales separatistas que subvencionamos para que nos insulten: "España es un país censor y con catalanafobia"

Este 16 de noviembre en Catalunya Radio se publicitó mucho el artículo en su sección 'El Despertador' de Ferrán Casas, el ‘indepe' favorito de laSexta y rostro conocido de ese digital dedicado ‘Un mes sin los Jordis', en los que los presenta como un híbrido entre Gandhi y Teresa de Calcuta. Mientras lo leen pueden imaginar música de violín:

"Esta tarde, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, ​​Òmnium Cultural y el ANC han convocado una concentración. No para reivindicar más vigor en las políticas lingüísticas, poder votar o que se cumpla el compromiso independentista, tal como los tocaría".



"Deben llamar la ciudadanía a manifestarse para pedir la liberación de sus presidentes, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, que hace un mes que están encarcelados, sin posibilidad de salir pagando una fianza, por un supuesto delito de sedición. Hicieron lo que pudieron y conseguir que la concentración del 20 de septiembre ante la consejería de Economía no fuera violenta y pidieron a la gente que se fuera a casa y dejara marchar la Guardia Civil".



"Pero la justicia española no tenía suficiente y quiso escarmentar a los sectores más dinámicos del independentismo en la calle a través de ellos dos"

Casas ha hecho lo posible por intentar hacer llorar. Es interesante que para loar a ‘los Jordis' diga que ‘intentaron' evitar la violencia contra la Guardia Civil, porque indirectamente está reconociendo que la hubo. A ver si le pasa el dato a los de TV3 que están empeñados en decir que sólo hay violencia en los actos no-independentistas.¿Hasta cuándo hay que seguir subvencionando digitales golpistas?: "España solo sabe responder a palos"

Ataques a Josep Antoni Duran Lleida

No ha pasado desapercibida para los medios de la corpo la intervención en TVE de Durán Lleida criticando al independentismo por haber engañado a su gente y recordando que ‘desde la autoridad que tenía' sabía que Europa no iba a apoyar la causa separatista.

En Catalunya Radio, en el espacio ‘El Traductor', Adria Cuatrecases y Sergi Vives saltaron a la yugular del ex dirigente de Unió Democrática de Catalunya, que en las próximas elecciones ya ha adelantado que votará al PSC:

"En Televisión Española entrevistaron a Josep Antoni Durán Lleida en calidad de... de... en Televisión Española entrevistaron a Durán Lleida".

Emitieron las declaraciones de Durán Lleida para acto seguido pitorrearse de ellas: "Nos habla con la autoridad de aquel al que en las últimas elecciones han votado tanto como al PACMA".

¿Y de Bel Odit nada?

De Catalunya Radio y TV3 es llamativo lo que dicen y también lo que no dicen. Esta semana lanzaban puyazos a su ex tertuliano Nacho Martín Blanco por fichar por Ciudadanos. Y Mónica Terribas dejaba claro que era más recriminable fichar ‘por un partido' como era Ciudadanos que ‘por un proyecto' como era Junts pel Sí.

Pero esta misma semana Bel Odit tertuliana de TV3 y escritora de línea okupa, ha fichado por las listas de la CUP... ¿Alguien en Catalunya Radio ha lanzado alguna crítica o comentario sarcástico contra ella o ese galardón es sólo para los que fichan por candidaturas no indepes?