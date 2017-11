Bélgica mea fuera del tiesto y exige más garantías para extraditar al sedicioso 'Puchi' que al etarra De Chaos

La cuestión catalana sigue un día más en el menú informativo de columnas y editoriales de la prensa de papel de este 17 de noviembre de 2017. Lo más novedoso, amén de los encajes de bolillos que ya hacen algunos partidos pensando en el 21 de diciembre de 2017, fecha de las elecciones en Cataluña, es lo tiquismiquis que se ha puesto la Fiscalía belga a la hora de extraditar a España a Carles Puigdemont.

Federico Jiménez Losantos sacude a Pablo Iglesias por vender España a trozos y al peor postor:

Santiago González relata cómo los secesionistas en Cataluña son únicos en el arte de pisarse la manguera:

Tal vez la ocurrencia de Junqueras de presentar a la pobre Marta Rovira sea un gesto de piedad hacia el ex presidente; la va a poner de candidata para que las fuerzas estén parejas. Pero él no acepta regalos y para compensar va a poner a seis ex consejeros presos y/o fugados detrás de Sànchez: Rull, Turull, Forn, Borrás, Puig y Ponsatí. O sea, que en los plenos los secesionistas tendrán 12 escaños menos (siete de JxC y cinco de ERC). Admirable estilo de pisarse la manguera, qué fenómenos.