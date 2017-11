La 'boda roja' en la que se puso punto y final al absolutismo de Cebrián en PRISA: "Tu gestión ha sido no mala sino lo siguiente"

Quienes asistieron al desayuno del Ritz con Juan Luis Cebrián, presidente de PRISA en la rampa de salida hasta el 1 de enero de 2018, se miraban atónitos ante lo que acababan de escuchar en boca del ejecutivo que arruinó a la compañía mediática más poderosa de España: "La Junta Extraordinaria de Accionistas en la que anuncié mi salida de PRISA fue de lo más normal..."

Y se quedó tan ancho parapetado detrás del juez Baltasar Garzón, el que le salvó de ir a la cárcel por el caso Sogecable, y la complicidad del moderador del encuentro que no le pasó las preguntas más incómodas sobre su gestión "nefasta" en PRISA como la calificacaron el grupo de consejeros independientes en esa Junta que no fue otra cosa que la boda roja en la que por primera vez el bando rebelde de accionistas se rebeló contra el tirano presidente.

De lo más normal. Cebrián vendió en el Ritz la misma cantinela que viene soltando desde 2015: que fue el que quiso marcharse, que solo se había quedado porque se lo suplicaron un grupo de accionistas y consejeros (imaginamos cuales, los que venden su silencio a golpe de bonus) y que si se quedó fue por la responsabilidad que le obliga el cargo.

Cuando le preguntaron si eran 'fake news' las ¡nformaciones que hablaban de que se había resistido como gato panza arriba a que le sustituyan por el consejero delegado del Grupo Arcano, Jaime Carvajal, o por el expresidente de Indra Javier Monzón, Cebriñan tachó a la mayoría de esas informaciones directamente de "gilipolleces".

"Yo ni he vetado a nadie, ni he votado a nadie", afirmó sobre lo que pasó en las últimas negociaciones a navajazo limpio en el Consejo de Administración, en donde al final se decidió que dejara su cargo y colocar a Manuel Polanco para sucederle.

Dos testimonios de lo que ocurrido en aquella boda roja lo desmienten. Uno es el del destituido consejero José Luis Leal, ex presidente de la AEB y ahora consejero externo de Prisa, que afirmó que el consejo habría encontrado un excelente candidato para suceder a Cebrián, "pero el presidente dijo no". En su respuesta, Cebrián atacó a Leal por revelar "deliberaciones del consejo que tienen que mantenerse secretas".

Pero quien hizo saltar todos los resortes fue el mayor enemigo que tenía Cebrián en ese consejo: Joseph María Oughourlian, CEO de Amber Capital. El cabecilla del bando independinete que más luchado por desbancarle. Su intervención en la Junta de Accionistas no tuvo desperdicio:

"En dos semanas hemos tenido que examinar varias propuestas sobre el candidato de la sucesión. Hemos tratado de negociar la salida de Juan Luis pero fue complicada porque nos exigía demasiadas condiciones. Entonces llegamos desde el comité a la conclusión de que había que cesarlo. Como no podíamos convocar un consejo de la compañía porque el presidente Cebrián no nos dejó, nos reunimos con otros consejeros consultivos que decidió en su unanimidad cesar al presidente. Esta mañana (15 de noviembre 2017) varios accionistas se acercaron a pedirme que se cesara a los consejeros independientes. Evidentemente al presidente no le había gustado la decisión que habíamos tomado. Pues a ver si las instituciones financieras españolas se atreven a echar a consejeros que han hecho su trabajo".

"Juan Luis se va. Ya era tiempo. Llevo dos años en este consejo y cuando llegué le pedí al presidente que hiciera la ampliación de capital y se negó a hacerlo. La gestión no es que haya sido mala, es que ha sido lo siguiente. No estoy diciendo nada que no se sepa. Esto es algo que sabemos todos. La salida de Juan Luis era algo más que natural, era algo indispensable para que se haga esta ampliación de capital. De hecho yo no iba a hacer esta ampliación si él se quedaba. Pues se va pero se queda, se va a hacer una Fundación especialmente para él. para España, para la libertad de prensa... (irónico) Miren, lo más importante para la libertad de prensa es que esta casa sea fuerte y esté capitalizada y bien gestionada. Y para eso es importante que se vaya Juan Luis. Y que haya buenas reglas de gobernanza para cambiar a consejeros, y no a último minuto, poniendo a los accionistas contra la pared.