El indigente mental de 'Cocomocho' merecería ir a prisión en una cárcel belga para que sepa lo que vale un peine

Se le empieza a aclarar (más bien a oscurecer) el panorama judicial a Carles Puigdemont. Gracias a la lenta y exasperante justicia belga, 'Cocomocho' aún podrá seguir dando rienda suelta al victimismo, pero al final, como columnistas y editoriales de la prensa de papel relatan este 18 de noviembre de 2017, el expresidente catalán acabará en prisión.

El diario La Razón carga contra la presidenciable en Cataluña Marta Rovira y su sarta de mentiras contra el Estado:

La carga de violencia verbal de la candidata designada a la presidencia de la Generalitat por ERC, Marta Rovira i Vergés, de la que ayer tuvimos otro cumplido ejemplo, no sólo se explica en el fanatismo ideológico de quien así se expresa, sino que forma parte de una estrategia electoral perfectamente diseñada. Las mentiras infames de gentes como Marta Rovira no sólo producen la lógica indignación de los insultados, sino que, por su malvada naturaleza, son generadoras de violencia.

Ely del Valle manifiesta un deseo que muchos aplaudirían a rabiar y que tiene que ver con el futuro procesal de Carlos Puigdemont:

Alguien dijo que no hay nada más peligroso que un tonto motivado. En este caso, el tonto está claro, y el motivo que le mueve también: salvar su propio pellejo poniéndose morado a mejillones. Lo más asombroso es recordar que hace veinte días Méndez de Vigo dijo que «recibiría con agrado» que este individuo se presentase el 21-D. En fin... allá cada uno con sus agrados. Por mi parte, lo único que le deseo a monsieur Puigdemont es que si tiene que ir a prisión lo haga en una cárcel belga. Para que se entere de lo que vale un peine.

El diario ABC tiene claro que a Puigdemont y sus consejeros prófugos les espera antes o después la cárcel:

Si el juez belga atiende la solicitud del fiscal, Puigdemont y sus exconsejeros podrían ser juzgados en todo caso en España por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Lo que sí es seguro para todos ellos es que cuando sean entregados a España deberán ingresar en prisión provisional porque su fuga ya no es un riesgo, sino una certeza.

Salvador Sostres va a cuchillo contra ‘Cocomocho' y le deja de indigente moral:

Si al final le ha salido mal no ha sido por sus ideas, como él pretende justificar, sino por su indigencia mental y su ignorancia de lo que un Estado es y significa y porque desde Gerona como concepción del mundo no se puede hacer otra cosa que hallar el fracaso más absoluto. Creyó que el Estado le tenía miedo y ha acabado comprando comida para las palomas de la Grand-Place. Payés errante, ¿dónde vas?

Ramón Pérez-Maura asegura que Puigdemont ha conseguido dar argumentos para que los países dispongan de un Gobierno central fuerte:

El golpe que han asestado Puigdemont, Junqueras et álii a las minorías europeas es de difícil superación. Estos catalanes sediciosos acabarán siendo equiparados con Atila, el Rey de los Hunos, de quien se dice que por donde pasaba no volvía a crecer la hierba. Pues el paso de este Gobierno por la Generalidad y su traición a España va a servir como ejemplo a Europa entera de lo que no hay que hacer. Puigdemont y los suyos han dado el argumento perfecto para los defensores de un Gobierno central fuerte, siguiendo el modelo francés.