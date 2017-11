Sánchez Dragó se marca un 'Nuria Roca' con una confesión sexual tremebunda

Fernando Sánchez Dragó no tiene pelos en la lengua. El columnista de El Mundo se marca este 19 de noviembre de 2017 una tribuna en la que celebra las confesiones de Nuria Roca y Juan del Val hablando sobre la necesidad de despojarse de complejos y actuar con libertad sexual.

Escribo esta columna en primera persona del plural para cerrar públicas filas con Nuria, con Juan y con todas las parejas que son como ellos y se atreven a decirlo. Yo también soy libertino. Siervo y dueño, feliz o desdichado, he sido y soy de muchas mujeres y con todas, menos una (la primera), recurrí y recurro, por activa y por pasiva, al placer del libertinaje. Una de ellas, no hace mucho, me dijo: «queriéndote tanto y con tantas chicas bonitas por las calles, ¿cómo voy a pretender que renuncies a todas mientras estés conmigo?». Gracias, guapa. Y viceversa. Libres os quiero, para quereros más, y libre me quiero, para que me queráis más. ¡Enmudeced, puritanos! ¡Expiad vuestro fariseísmo en las sacristías!