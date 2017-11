Ussía le da una soberana lección de Historia de España a Pablo Iglesias: "Además de antiespañol, analfabeto"

Lección de las buenas a Pablo Iglesias por su última ocurrencia. El catedrático encargado de dársela, Alfonso Ussía. El lugar, la 'universidad' de La Razón y la fecha, este 19 de noviembre de 2017.

Como el líder de Podemos parece tener problemas serios de entenderas históricas en lo que se refiere a España, ahí va el contexto inicial que le plantea Ussía:

Prosigue:

Le explica que:

España no puede ser una nación de cuatro naciones entre las que figura la propia España junto a tres territorios nacionales que son producto del invento y la mentira. Jamás Cataluña fue nación y menos Estado. Jamas las provincias vascongadas conformaron una nación, y menos un Estado. Y jamás Galicia se consideró nación ni se reconoció como Estado. Le habría gustado a Pablo Iglesias, pero no. También me hubiera gustado a mí que fábula ocupa el lugar de la Historia. Es cuando el engaño de unos fabuladores triunfan sobre la masa de los engañados, a los que además, se les administra una dosis de odio hacia la verdad que ayuda a nacer el nacionalismo. El nacionalismo es raza, es certidumbre desde la mentira y es odio. No sirve el argumento de establecer comparaciones entre los nacionalismos racistas provinciales y ahora autonómicos y el «nacionalismo español». No existe el nacionalismo español. España no excluye, incluye. Y el nacionalismo es, por definición, excluyente.