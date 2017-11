El 'valiente' Junqueras, harto de ser martir en Estremera, deja con el culo al aire a los suyos

Seguimos con el tema catalán a vuelta. A menos de un mes ya para las elecciones autonómicas en Cataluña, el 21 de diciembre de 2017, a los líderes separatistas que pretenden presentarse a las urnas les empieza a entrar el canguelo y buscar argumentos, reales e impostados, para poder salir de la cárcel.

Así, en editoriales y columnas de la prensa de papel de este 22 de noviembre de 2017 podemos leer como todo un exvicepresidente como Oriol Junqueras (ERC) ya se ha cansado de ser el martir de Estremera y es capaz de comerse el sapo de que él cumple la legalidad con tal de salir del talego.

Salvador Sostres habla sobre el acongoje que persigue a Oriol Junqueras y cómo está buscando los argumentos para que le liberen del presidio:

Los más estrechos colaboradores del líder republicano, curtidos en toda clase de batallas que llevaron hasta las últimas consecuencias, le aconsejaron la semana pasada que no saliera de Estremera hasta pasadas las elecciones para no regalarle a Puigdemont la exclusiva de la épica del represaliado. Pero entre sus virtudes no se encuentran ni la valentía ni la capacidad de sacrificio y su esposa le ha exigido que haga lo imposible por volver a casa.