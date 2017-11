La nueva 'rufianada': llama cavernícola a Amón por mofarse de 'Lloriqueras'

Las payasadas de Gabriel Rufián no tienen respiro. El diputado de ERC en la Carrera de San Jerónimo debe dormir pensando en cómo perpetrar el siguiente show.

En esta ocasión le ha metido con su porra de troglodita al periodista Rubén Amón por un artículo sobre Oriol Junqueras en El País.

El artículo decía esto sobre 'Lloriqueras':

Añade que:

La amnesia antepone ahora el ejercicio de la bondad. Junqueras ha sido un agitador, un líder subversivo, de tal forma que esta prosaica actitud de meapilasúnicamente despierta incredulidad, embarazo y estupefacción. Le viene grande a Junqueras el disfraz de mártir religioso. No, no es propio de los hombres de Dios sembrar el odio, incitar la discriminación, predicar la pureza étnica, levantar el muro identitario. Consume Junqueras sus días de recogimiento y aislamiento de libertad como si el tormento político que se le hace expiar fuera una manera de alcanzar al Altísimo. Ha sido Junqueras un hombre de fe. Y ha parecido más aún una figura cardenalicia que escruta los susurros entre los muros vaticanos. Cínico y oscuro. Seductor con la palabra. Implacable con los hechos.

Recuerda que:

Viene a decirnos Junqueras que su reino no es de este mundo y que no le afectan las contingencias terrestres, razones oportunistas para definir ahora la independencia como un ideal político, como una fórmula poética y simbólica a la que puede llegarse con una escalera de versos endecasílabos. Vive sin vivir en él, Junqueras.

Y destaca que Junqueras está actuando de manera impostada:

Pero también es débil fray Junqueras. La carne es débil, así es que redacta con tinta china un recurso con el que aspira a salir de su retiro espiritual. Un ejercicio de ambigüedad retórica que define su personalidad de político bizantino y jeroglífico. No está claro si acata o no acata el artículo 155. No queda claro si Junqueras quiere salir o quedarse.

Y Amón ha preferido optar por la ironía antes de enzarzarse en el barro con alguien como Rufián que está habituado a esas lides:

Lo he conseguido. @gabrielrufian me llama cavernícola por este artículo. Y no, no le voy a negar su conocimiento del Paleolítico. https://t.co/s6HBuEo6e4