Política-fake es proclamar la república y no tener siquiera preparados unos pinchos para los invitados

Mientras toda Cataluña tiembla ante la avalancha de 'fake news', conviene sentarse a reflexionar sobre su efecto desestabilizador y el peligro que representanpara las democracias sustentados en la opinión pública y bien informada. Y eso es lo que hace el productor audiovisual José María Besteiro este 23 de noviembre en 2017 en una sensacional columna en ABC titulada 'La política como fake':

Basta escuchar las grabaciones que le pillaron al 'número dos' de Lloriqueras, Lluís Salvadó, en la que econtramos perlitas como esta:

O cómo Maricarmen Forcadell se bajó las faldas ante el Supremo para no tener que pasar más noches en la cárcel. Seguro que ya renegaba de lo que decía para endulzar los oídos de catalanes llamándolos al odio a España:

"No la acataremos. No la acataremos. No sufráis. Tenéis que tenerlo muy claro. Ni os preocupéis".

"El PP no debería llamarse PP de Cataluña, sino PP en Cataluña. Éstos son nuestros adversarios. El resto somos el pueblo catalán, los que conseguiremos la independencia".