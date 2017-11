El 'Spar News' abre una cuenta bancaria para que los lectores donen dinero para ayudar a los golpistas en la cárcel

Es llamativo ver que Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, con un proceso judicial abierto, rectifican su discurso y dicen ahora que el camino a la independencia debe ser pactado y nunca unilateral, mientras todos los 'gasolineros' de la movida en los medios, los que fomentaban aquello de 'ni un paso atrás' se van de rositas. ¿No tienen nada que rectificar Monica Terribas, Toni Bassas, Vicent Partal o Xevi Xirgo y demás miembros del tinglado mediático catalán?La televisión del dueño de los supermercados Spar y 'El Punt Avui': "España ya no pinta nada"

De momento entre ellos siguen compitiendo por ver quién es más victimista, sí el día 21 el diario Ara nos mostraba un artículo asegurando que desde los tiempos de Quevedo la mentalidad de todos los españoles (incluirá ahí a los catalanes no indepes) eran racista anticatalana, este día 22 era el diario El Punt Avuí se ha apuntado un gran tanto: su director, el citado Xevi Xirgo, publicaba un título a toda página dando el número de una cuenta bancaria.El dueño de Spar y Valvi, agitador oficial del separatismo a cambio de un pastizal

¿Para alguna causa humanitaria? ¿Para los refugiados que huyen de Siria o de otras guerras? ¿Para los catalanes en paro o desahuciados? ¡No! Xirgo estaba pidiendo a sus lectores aflojen la mosca para forrar el riñón de sus amos y señores los líderes ‘indepes': ‘los Jordis', los ex consejeros en prisión provisional liderados por Junqueras y los ex consejeros fugados liderados a Puigdemont (que ya hemos visto en las fotos de sus pitanzas, que lo está pasando fatal en tierras belgas).

Para defender el que es uno de los gestos de servilismo desde el sector de los medios al de los políticos más relevantes vistos hasta la fecha, dice lo siguiente Xirgo en el tono lloroso que caracteriza a los indepes:

"Yo no sé cuántos días serán en prisión o en el exilio todos. No tengo ni idea. (...) me parece una vergüenza que el Estado mantenga entre rejas o exiliados quienes a estas alturas ya son candidatos a las próximas elecciones (...) Un país demuestra como es no sólo haciendo lo que se le pide, haciendo V bajas o votando del 1-O, sino también en función de cómo trata a los que son represaliados por el hecho de defender sus ideas. Y es por eso que el título de este artículo los he reproducido el número de cuenta para donaciones (...) Porque lo tengan y para que se pregunten si los podemos dejar solos".