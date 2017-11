El contundente editorial de El País sobre Cataluña masacra al incoherente Pedro Sánchez

Menos de cuatro semanas para que Cataluña celebre las elecciones más decisivas de la historia de su autonomía y ya empiezan a inundarse los fines de semana de encuestas y sondeos. Este 26 de noviembre de 2017 salen prospecciones demoscópicas y todo está más que reñido entre el bloque separatista y el constitucionalista.

Las tribunas de opinión y editoriales reclaman un esfuerzo a las fuerzas que apuestan por la unidad de España para que no pierdan una ocasión histórica de poder gobernar en Cataluña.

El editorial de El País es claro en este aspecto y le reclama a Sánchez coherencia:

Estas próximas elecciones autonómicas son las más importantes, probablemente, desde 1980. Pero no todos parecen estar a la altura. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por ejemplo, llama a superar "la dinámica de bloques", lo que sería muy positivo, pero niega de antemano cualquier posibilidad de pacto con Ciudadanos por "ser la media naranja del PP".

Con ello empuja al PSC de Miquel Iceta, que según el sondeo podría mejorar sus resultados el 21-D, a un callejón sin salida justo cuando este ha pergeñado una lista transversal y pluripartidista en la que domina, en línea con el sentimiento mayoritario de los catalanes, el deseo de enterrar definitivamente el rupturismo unilateral de los independentistas y la dinámica de conflicto que han impuesto a una sociedad exhausta.



La posición de Sánchez no solo no facilita los acuerdos sino que es incoherente: rechaza a Ciudadanos por derechista al tiempo que busca beneficiarse de los votos de los herederos de la formación conservadora Unió Democrática. Sánchez debería aclarar sus ambiciones para Cataluña porque este sondeo indica también que sus ciudadanos quieren certezas, no más incertidumbres.