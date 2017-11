Revista 'Time': "Donald Trump no dice un ápice de verdad"

Otra vez.

La larga polémica entre Donald Trump y la revista Time vive un nuevo capítulo.

Y, nuevamente, por el mismo motivo: las célebres portadas de la publicación.

Esta vez, la más importante: la portada anual que presenta a la persona más influyente del mundo, para bien o para mal.

Esta ocasión todo comenzó por un tuit.

El presidente de Estados Unidos anunció el viernes desde su retiro de vacaciones en Mar-a-Lago que la revista lo había contactado porque, según escribió, sería elegido "probablemente" como el hombre del año.

Pero, dijo, la revista le ponía como condiciones una entrevista y una "gran" sesión de fotos.

Él, por tanto, "pasaría" del nombramiento...

Concluyó su tuit con un cortés "gracias de todas formas".

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de noviembre de 2017

Poco más de dos horas después, Time se vio precisada a publicar un desmentido en Twitter.

Aseguró que el presidente estaba equivocado sobre la forma en la que seleccionaban a la persona del año y que, de hecho, la revista no hacía comentarios sobre la elección hasta la publicación de la portada, a inicios de diciembre.

El falso anunció de Trump hizo que el mismo editor de contenidos de Times, Alan Murray, publicara en su cuenta de Twitter que no había "ni un ápice de verdad" en la afirmación del presidente.

Amazing. Not a speck of truth here—Trump tweets he 'took a pass' at being named TIME's person of the year https://t.co/D6SJgyTpcY — Alan Murray (@alansmurray) 25 de noviembre de 2017

El nombramiento de la persona del año no lleva implícito, como aseguró Trump, que los elegidos se sometan a una entrevista o sesión fotográfica.

En ocasiones, no se ilustra ni con una foto de la persona.

La canciller alemana, Angela Merkel, por ejemplo, fue elegida en 2015 y la revista ilustró su portada con una caricatura.

Pero no es primera vez que Trump y Time se ven en una disputa por la portada.

Portadas falsas

En junio pasado, un periodista de The Washington Post descubrió que el presidente de Estados Unidos colgaba en sus hoteles y clubes de golf portadas falsas de la revista Time.

La publicación le exigió entonces retirar las carátulas en las que aparecían fotos del mandatario y titulares al estilo de "Trump acierta en todos los frentes... incluso en televisión".

The President is incorrect about how we choose Person of the Year. TIME does not comment on our choice until publication, which is December 6. — TIME (@TIME) 25 de noviembre de 2017

El gobernante, mucho antes de llegar al poder, se quejó en reiteradas ocasiones de que la revista no lo eligiera como el hombre del año.

Así lo hizo en 2012, en 2014 y en 2015.

Ese último año incluso tuiteó que la revista nunca lo elegía "pese a ser el gran favorito" y criticó la selección de Merkel, a quien calificó como "la persona que está arruinando a Alemania".

Trump '15: "I told you @TIME Magazine would never pick me as POY despite being the big favorite. They picked person who is ruining Germany." — Becky Timmons (@Inkydelaware) 8 de diciembre de 2016

En otra ocasión, una vez en el poder, aseguró ser el presidente de Estados Unidos cuya imagen ha aparecido en más ocasiones en la portada de Time.

Nuevamente, la revista tuvo que desmentirlo.

Richard Nixon, quien fuera depuesto de la presidencia por una investigación liderada por dos periodistas de The Washington Post, ocupó 55 portadas.

Trump, hasta la fecha, tiene 14, 13 de ellas después de lanzarse a la carrera por la presidencia.

Finalmente, Time lo eligió "hombre del año" en 2016.

Pero el titular no fue tan elogioso: "El presidente de los Estados Divididos de América".