Hola Soraya: esto es lo que pasa por no haber intervenido TV3 y haberla dejado en manos de los golpistas

No habían pasado muchas horas de que Lidia Heredia desde el plató de TV3 asegurara a Xavier García Albiol de que no había ningún informe que sostuviera que la televisión pública catalana no fuera la más perfecta neutralidad, y salió el informe de la Junta Electoral Central acusándola de usar un lenguaje que fomentaba la confusión y de difundir informaciones con sesgo partidista y parcialidad.

El citado informe no agradó a TV3 que decidió sacar una pieza en su informativo del 28 de noviembre 2017 con los responsables de la cadena lloriqueando contra el informe de la Junta Electoral Central.Mónica Terribas utiliza unos versos de Espriu para insinuar que España es "una tierra salvaje y cobarde"

No se atrevieron a sacar al Director General de TV3, Vicent Sanchís una vez ya todos tienen claro el sectarismo independentista del ex Vicepresidente de Omnium Cultural.

Así que en su lugar sacaron para cargar contra la Junta Electoral al Director de Informativos de la 'corpo', David Bassa, que es menos conocido pero con un historial no menos espeluznante.Mónica Terribas justifica su sueldazo tildando de "presos políticos" a los golpistas en Catalunya Radio

Bassa ha sido básicamente un monaguillo de Monica Terribas. Cuando esta era la directora de TV3 aupada por Carod Rovira y Puigcercós, era uno de los reporteros graciosillos que andaba por ahí, haciendo cucamonadas a Oriol Pujol y otros políticos de la época y cuando Terribas se fue a Catalunya Radio, él se fue colocado de jefe de nacional en esa misma emisora.

Pero lo más chungo de Bassa en su fijación con los terroristas de Terra Lliure, a los que él no llama ‘terroristas' sino 'independentismo armado', como titula uno de sus libros.Para el nuevo jefe de informativos de TV3 la banda terrorista Terra Lliure es "independentismo armado"

Bassa fue el autor del documental sobre Terra Lliure emitido el 14 de abril de 2007 en TV3 en el que salían terroristas de aquella banda como Josep Serra justificando pegar tiros a los no nacionalistas como los firmantes de un manifiesto en defensa del uso del castellano en Catalunya "porque es el único lenguaje que entienden" sin que nadie reprochara tales afirmaciones en la pieza.

Pero las palabras que mejor define a David Bassas son las que ha pronunciado David Bassas, y en eso, como pasa con Pablo Iglesias, internet está lleno de ejemplos:

"Hay dos maneras de entender las política, una es la federalista catalana y la otra la centralista genocida, que es la castellana", dice en una delirante conferencia que está en Internet en la que asegura que el descubrimiento de América fue un descubrimiento catalán mientras que en cambio el genocidio de indígenas en América, eso sí fue castellano. ¡Pa ti él la perra gorda!

Este Bassa que presenta todo lo malo como castellano, español, es el que aparece en los telediarios indignándose contra la Junta Electoral y diciendo que este organismo atenta contra la libertad de expresión y la independencia.

Lo que atenta contra la independencia es la mera presencia de un fanático como él al frente de unos informativos que hace tiempo que ya ni se molestan en ocultar su fanatismo independentista.