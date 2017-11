El vaticinio de 'The Guardian' sobre Arrimadas que pone de los nervios al independentismo

El artículo de 'The Guardian' -el primer medio extranjero que pidió disculpas por haberse creído los bulos independentistas del 1 de octubre- alegra a Ciudadanos y deja muy preocupados a los independentistas de turno. Y no es para menos, ya que la sitúa como la próxima presidenta de la Generalitat de Cataluña.

Escrito por Stephen Burgen, resalta que Inés Arrimadas tiene buena parte de culpa del auge de Ciudadanos en Cataluña y menciona varias comparaciones con el fenómeno Macron en Francia.

Añade que ha logrado “galvanizar a la dispersa mitad de la población catalana que se opone a la independencia”, aunque advierte de que, aunque las encuestas la colocan segunda a tan solo un punto de ERC, será difícil para cualquiera formar gobierno en Cataluña, aunque subraya que la líder de Cs se ha comprometido a convertir la cohesión social en su prioridad.

Inés Arrimadas: if elected I'll use first 100 days to unravel independence row https://t.co/RGaLj35vK2