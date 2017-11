Jaime González deja seca a la responsable de la Infancia de la Generalitat que denunció a ABC por utilizar a menores

Ha sido un 'zasca' en toda la jeta, pero con elegancia y mucha maestría. Jaime González, jefe de opinión de ABC, ha respondido con exquisitez al vomitivo y bochornoso escrito de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat con el que denunciaba al diario por dos portadas en las que se veía imágenes de menores que eran obligados a participar en actos de preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña

Reconozco que el escrito que tengo entre las manos -remitido con fecha de 2 de octubre de 2017 por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña- ha conseguido agitar mis demonios interiores. Todos llevamos dentro un diablo que, en determinadas ocasiones, te pincha la barriga con el tridente para que pierdas la formas y caigas en la provocación.

Pero aclara que lejos de contestarle de manera abrupta, prefiere responderle con datos:

Pero esta vez, no. Con honda satisfacción siento comunicarle a doña Georgina Oliva i Peña, a la sazón directora general de Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, que he conseguido domeñar a mi particular Belcebú y, en consecuencia, procedo a dar respuesta a su misiva con la misma elegancia con la que ella tuvo a bien denunciar a ABC ante la Fiscalía de Menores por la instrumentalización de niños y adolescentes con 'fines políticos' y la utilización de imágenes de menores "acompañadas de expresiones vejatorias o manifestaciones que pueden incitar al odio", con motivo del referéndum de autodeterminación de Cataluña del pasado 1 de octubre.

Detalla que:

Como no es cosa de perderse en disquisiciones jurídicas, sino de entrar directamente en materia, me va a permitir doña Georgina que la corrija sin más ánimo que el de llamar a las cosas por su nombre. El pasado 1 de octubre no hubo en Cataluña ningún referéndum de autodeterminación, porque la ley autonómica que daba cobertura a eso que llama «referéndum» fue suspendida cautelarmente por el TC el 7 de septiembre y declarada nula por unanimidad el pasado 17 de octubre. Siento de veras tener que puntualizarla, pero ya que justifica su denuncia en la vulneración de los artículos 35.3 y 36 de la ley catalana 14/2010 del 27 de mayo, me veo en la obligación de recordarle que la que fue su consejera y se supone que la nombró a usted en el cargo, Dolors Bassa, permanece ingresada en la prisión de mujeres de Alcalá 1 por los presuntos delitos de rebelión o sedición y malversación de caudales públicos. O sea, por vulnerar -presuntamente- el orden constitucional y saltarse, de cabo a rabo, el ordenamiento jurídico. Comprenderá que si apela a la ley y nos acusa de utilizar imágenes de niños y de acompañarlas de expresiones vejatorias o manifestaciones que pueden incitar al odio, haga mención a la situación procesal de su exjefa y le recuerde que fue la propia Fiscalía de Menores la que, el pasado 26 de septiembre, les responsabilizó a ustedes de la seguridad y vigilancia de los alumnos catalanes el 1-O.

Se pregunta González lo siguiente:

Para terminar, doña Georgina, me va permitir que le exponga una duda: si su obligación es defender los derechos de los niños catalanes, ¿por qué su Departamento no denunció jamás ante la Fiscalía de Menores el sistemático plan de manipulación y adoctrinamiento ideológico llevado a cabo en los colegios públicos catalanes? Lástima que no se empleara usted con la misma diligencia con la que ha denunciado a ABC, aunque comprendo que estuviera ocupada con el «referéndum de autodeterminación de Cataluña del pasado 1 de octubre».

Y concluye:

Desconozco si sigue al frente de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña. Si no es así, lo celebro. Y si continúa en sus funciones, Dios nos coja confesados.