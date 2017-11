Alfonso Ussía carga contra los cobardes y granujas separatistas: "El 155 ha pasado de ser para ellos un artículo de la Constitución a un auténtico chollo"

Cabreo generalizado en tribunas y editoriales de la prensa de papel este 30 de noviembre de 2017. La posibilidad de que los separatistas encarcelados puedan salir del presidio con el simple acatamiento de palabra del artículo 155 de la Constitución Española provoca que los opinadores denuncien que al final lo que debía de provocar tembleque en los golpistas se haya convertido en un auténtico ofertón para salir de la cárcel y poder seguir delinquiendo a renglón seguido.

Alfonso Ussía, en La Razón, denuncia que el 155 ha pasado de ser un artículo de la Carta Magna a un verdadero chollo para los golpistas:

Jaime González, en ABC, deja bien a las claras que al equipo de Manuela Carmena le va más lo de aproximarse al secesionismo que al Estado de derecho:

Una mayoría de los concejales de Carmena -no nos engañemos- sostienen en privado que España no es una democracia ni un Estado de Derecho. A veces nos olvidamos de quiénes son y de dónde vienen. Son antisistema. Que los concejales de Ahora Madrid no hayan apoyado la propuesta solo demuestra que el «procés» les ha roto los esquemas. Ayer se abstuvieron. Pero a más de uno, y de dos, y de tres, y de cuatro, y de cinco, y de seis, lo que el cuerpo les pedía es gritar: «¡Libertad, presos políticos!» y «¡Fuera las fuerzas de ocupación!». ¿O no?