El País desquicia a la manada podemita por poner negro sobre blanco el poder menguante de Iglesias y Podemos

Se ponen de los nervios en cuanto sacan informaciones que no son de su agrado. Este 30 de noviembre de 2017 lo ha podido comprobar el diario El País con una información firmada por Kiko Llaneras en las que se habla del poder menguante del partido de Pablo Iglesias -El poder menguante de Iglesias y Podemos-.

La esperanza de Podemos y su líder pasa por culpar a Cataluña. Es evidente que la cuestión catalana les ha dañado. No es casual que Iglesias reciba las mejores valoraciones en Cataluña, o que sea precisamente allí donde consigue batir a Garzón. Pero esas esperanzas no deberían exagerarse. Primero, porque los malos datos empezaron a llegar hace meses y pueden tener otras causas. Pero sobre todo por cómo funcionan los votantes. Las personas que se han alejado de Podemos durante la crisis catalana no volverán necesariamente cuando la crisis pase. El desgaste de estos meses puede permanecer. A esto los expertos lo llaman histéresis, pero el resto podemos llamarlo memoria.