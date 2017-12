Un imperial Alfonso Ussía se parte la caja con el acojone selectivo de la Justicia española

Imperial artículo este 3 de diciembre de 2017 del periodista Alfonso Ussía en la contraportada de La Razón. En pleno reto separatista, cuando los partidos independentistas están trufando sus listas de golpistas, la Justicia, que hace la vista gorda con ellos, en cambio se ceba con el periodista y el director del diario, Francisco Marhuenda, por una broma sobre Messi. De traca:

Está recurrido. Por un mote más o menos bromista y con fundamento en el ayer, una Sala del Tribunal Supremo cuyos componentes no desean incorporarnos a sus círculos de amistades, nos ha condenado al Director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda y a este servidor de ustedes -el responsable del gravísimo delito-, a pagar a Messi 70.000 euros. Curioso despiste. Hace años, el que era alcalde de Puerto Real, un tal Barroso, fue absuelto por el Tribunal Supremo del delito de injurias y calumnias al Rey. Manifestó en público que el Rey era un ladrón y un hijo de puta, así, textualmente. El Supremo estableció que las palabras del alcalde eran perfectamente admisibles en el ámbito y los límites de la libertad de expresión.

Un periodista muy gracioso de TV3, el mismo que ha difundido su deseo de comerse los papos del ministro del Interior, no sin antes machacarle la cabeza, simuló en su cadena infame que mataba al Rey y otras personas que no eran de su agrado. El programa se emitió y el periodista gracioso fue absuelto por la Audiencia Nacional. El Fiscal no consideró oportuno recurrir la sentencia. Disparar contra una figura que representa al Rey no es más que una simple travesura. Lo mismo que los tuits de la Montero recordando que lo mejor para un Rey es la guillotina.