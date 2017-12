Luis María Anson, sobre la supuesta hija secreta del Rey Juan Carlos

Si hay alguien en España que sabe de Familia Real y Borbones es Luis María Anson, periodista, académico de la Lengua, autor de una magnífica biografía de don Juan de Borbón, el padre del rey Juan Carlos.

Según publica Informalia, Anson es monárquico hasta las cachas, un sentimiento que sin embargo no le ciega hasta el punto de eludir cuestiones espinosas sobre la monarquía. Este fin de semana Pilar Eyre hablaba en el sofá de Risto Mejide de una hija secreta del rey Juan Carlos. Era el gancho de la entrevista que días antes fue siendo avanzado en las redes sociales para crear expectativas.

Todo apunta a que la periodista catalana se refería a un viejo rumor de que la hija de un aristócrata (él, no su esposa), podría ser fruto de una relación del entonces rey con la condesa consorte, quien frecuentaba el palacio de la Zarzuela por motivos laborales, aunque también fue amiga de toda la vida de la familia del rey durante su exilio en Estoril.

Ese rumor nunca pasó de corrillos poco conocedores de los entresijos de la corte, y nadie lo tuvo nunca en cuenta hasta que Eyre lo coló en Cuatro para darle un poco de morbo al Chester.

Luis María Anson asegura que no hay nada menos veraz que esa paternidad de don Juan Carlos. "No tiene el menor fundamento", declara a Informalia. "Si hubiera habido algo de verdad, habría tenido más solidez a lo largo de los años, aunque no se hubiera publicado. Pero es absolutamente falso". No es la primera vez que Anson, que jamás negó la existencia de Corinna, Bostwana y otros episodios reales poco edificantes, desmiente afirmaciones de Pilar Eyre, autora de un libro sobre la soledad de la reina Sofía. La escritora y periodista catalana ha hablado en muchas ocasiones sobre temas de la Familia Real en sus columnas.

