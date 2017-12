Herrera deja temblando a los separatas con un atroz retrato de los "fanáticos" golpistas

Carlos Herrera se destapa este 8 de diciembre de 2017 con una excepcional tribuna en ABC donde deja temblando a los más rancios separatistas. Y es que el también presentador estrella de la Cadena COPE dice con toda la ironía que si Mas, Rovira y Puigdemont es lo más presentable que se puede ofrecer a la sociedad catalana por parte de los golpistas, mejor no pensar en lo que puede venir por detrás:

Ayer se acostaría feliz el niño Carlitos Puigdemont. Sus amiguitos han ido a verle al colegio en el que está castigado por sacar malas notas. O por ser malo malo malasombra. Ciertamente reconforta cuando se acuerdan de ti, cuando un puñado de fanáticos como tú pide un día de fiesta -ayer era laborable- y tira de su bolsillo para cruzar Europa e ir a escenificar una de esas performances que llevan tantas veces ensayadas. Y van alegres como chiquillos expresando «festivamente» ser «un sol poble» y reivindicando que la UE medie entre Cataluña y «El Estat» no se sabe bien cómo ni para qué, porque al fin y al cabo lo que importa es el eslogan y es el que le han dado a la masa feliz. Hicieron lo que saben hacer, elevar hacia el aire ese inmenso globo cursi e infantil al que viven agarrados, autoconvencerse de que han vuelto a impresionar a Europa y darse codazos de satisfacción por el acojono que habrán causado a «Madrit». Y no saben, y a este paso ya no lo sabrán nunca, que Europa no quiere saber nada de este asunto (Junker ni se molestó en negarles audiencia) y que el gobierno tiene en su mano un artículo sencillo pero demoledor con el que les han puesto en fuera de juego y les pueden volver a poner en cuanto se tercie.