David Gistau se parte la caja con el delicadito Rull: "No imaginó que su lucha heroica le produjera pedos"

Se notan los efectos de este largo puente que ha sobrevenido en acueducto más largo que el de Segovia. Los columnistas de este 9 de diciembre de 2017 se han tenido que partir las meninges y varios han rebuscado en temas de hace dos o tres días incluso. Eso sí, al menos lo hacen con bastante gracia.

David Gistau, en ABC, se parte la caja con las quejas gastronómicas de Rull durante su estancia en la cárcel de Estremera:

Ussía, en La Razón, también mete cuchara en el tema de la alimentación carcelaria de Rull:

Rull y Turull, que ya tienen experiencia, deben afrontar su futuro penal -que lo tienen asegurado-, llevándose a la cárcel unas perras para adquirir los productos complementarios. Y hacer ejercicio para abrir el apetito. La Cárcel-Gourmet todavía no se ha inventado. En ocasiones, los héroes de la República de Cataluña se soliviantan por tonterías. Vamos, vamos, vamos.

Ignacio Camacho refleja hasta qué punto se ha degradado la clase política en Cataluña:

Mikel Buesa, en La Razón, teme la presión de los nacionalistas el mismo día de las elecciones en Cataluña:

Resulta que, pese a los buenos augurios demoscópicos, los partidos constitucionalistas en Cataluña no se fían de que, cuando acudan a las urnas, sus electores no se vean coaccionados por los comisarios nacionalistas que suelen vigilar los colegios electorales y, sobre todo, cuáles son las papeletas que, en medio del follón, cogen aquellos a la vista de todos. En esta semana han abundado las declaraciones de los digamos españolistas señalando que hay que combatir el miedo de los votantes a ser identificados como no nacionalistas, el miedo a coger la papeleta, porque según ellos "hay zonas de Cataluña donde la presión es muy dura".