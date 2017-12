El fanático que va de número 1 de la CUP admite que en el partido "hay personas que defienden la lucha armada"

Carles Riera, candidato de la CUP a la presidencia de la Generalitat, es un personaje siniestro cuyas declaraciones revuelven el estómago. A 'El Intermedio' le ha dicho que "todos los cambios democráticos que se han producido en la historia han pasado por la desobediencia" y señala que confía "poco en las garantías del 21D". Vale, esto ya se lo dijo Ada Colau a El País. También dice que "el franquismo sigue vivo" y que "si no hay trampa en las elecciones", acatarán el resultado.

Nada nuevo bajo el sol. Pero los amigos de Dolça Catalunya le han pillado en una muy gorda. En una entrevista a La Vanguardia

-ENTREVISTADOR: Carles Sastre está en su lista, convicto y amnistiado del asesinato de Bultó.

-RIERA: Está en nuestra lista como militante sindical destacado, porque refleja la pluralidad de la CUP en la cual conviven personas y colectivos de pacifismo de estricta tradición gandhiana, como yo, junto con otros que legitiman la lucha armada de los pueblos ante el autoritarismo y la represión.

"O sea: Riera nos oculta su pasado batasuno y proterrorista para colarnos que a él siempre le ha ido Gandhi; por eso le mola el acto pacífico y amoroso de quemar fotos del Rey. Y después confiesa que en la CUP hay muchos que defienden el terrorismo, pero también pacifistas gandhianos", dicen en DC. Pero la cosa sigue:

-ENTREVISTADOR: ¿Se arrepienten de aquel asesinato?

-RIERA: Eso tendría que preguntárselo a él.

"No Carles, te está preguntando si los violentos que dices que también mandan en la CUP "se arrepienten" de sus crímenes. Y tú no contestas. ¿Tu partido no tiene opinión sobre la acción de descuartizar a un hombre indefenso e inocente atándole una bomba en el pecho, Carles? ¿De verdad sois así en la CUP?", rematan los chicos de DC que tienen mucha mala leche cuando quieren.

Y aún hay más:

-ENTREVISTADOR: ¿Pero ud. cree que se debe hacer frente a la represión con violencia o no?

-RIERA: La CUP apuesta por la acción contundente no violenta.

-ENTREVISTADOR: ¿En qué consiste eso?

-RIERA: Desobedeceremos al Estado, resistiendo su intervención y legislando desde la república. Sabemos que generará un conflicto continuo y de tensión permanente (...).

PASADO PROETARRA DE RIERA

El 19 de junio de 1987 ETA masacra a 21 catalanes en Hipercor y hiere a 45. La Crida a la Solidaritat, cuyo portavoz es Carles Riera Albert, emite un comunicado que según La Vanguardia "coincide básicamente con el de Herri Batasuna", lamentando la masacre por ser una "acción indiscriminada", pero echando la culpa de los muertos a "la gerencia de la empresa y la policía".

Tan triste estaba La Crida que 3 meses después, el 11 de septiembre, invitan a HB a participar en la manifestación y el mitin posterior que organiza "en favor de la independència de Catalunya".

Su portavoz, Carles Riera Albert, advierte que "durant els actes no toleraran cap provocació de les forces policials i responsabilitzà els governs civils dels incidents que hi puguin haver". La manifestación no estaba autorizada y terminó con incidentes y detenciones.

El rechazo de La Crida a los etarras era tan grande que 1 año más tarde, el 30 de septiembre de 1988, cuando HB celebra su 10 aniversario en el Velódromo de Anoeta, los batasunos están arropados por los kapos de La Crida, Jordi Sánchez (hoy jefe de la ANC y encarcelado) i Carles Riera Albert. Durante el acto se lanzan vivas a ETA y dos encapuchados cuelgan una pancarta de ETA en la grada.