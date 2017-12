Federico Jiménez Losantos carga contra el alcalde 'podemita y engominado' de Zaragoza por pisotear la memoria del exlegionario asesinado

No falla la ración habitual de Cataluña en las tribunas de opinión de la prensa de papel de este 13 de diciembre de 2017, a una semana de la atípica jornada de reflexión de las elecciones catalanas del 21-D.

Pero también se cuelan en las columnas y editoriales el asesinato de un motero por el simple hecho de llevar como complemento unos tirantes con la bandera española.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, se muestra duro con el alcalde de Zaragoza, el podemita Santisteve, por ignorar esta acción criminal y pasar de dedicarle ni cinco minutos de luto:

Pese al empeño del Gobierno en no facilitar los datos de uno de los asesinos de Víctor Laínez, el motero del grupo Los Templarios y ex legionario catalán, nacido en Tarrasa (Barcelona) pero que vivía desde hacía años en Zaragoza, ayer dio a conocer El Periódico de Aragón el nombre de uno de los dos asesinos: Rodrigo Lanza, chileno avecindado en España, del grupo Zaragoza Antifascista, las Juventudes Libertarias y el grupo okupa Kike Mir, que según diversos medios es el favorito del alcalde podemita Santisteve, como el Patio Maravillas del antisemita Zapata lo es del Ayuntamiento de Carmena. Laínez murió tras ser golpeado por la espalda con un objeto metálico y pateado en la cabeza por los criminales, que lo dejaron en coma irreversible el viernes. Falleció ayer.

Para El Mundo, la agenda incautada al número dos de Junqueras es el reflejo del engaño a todos los catalanes:

No sabemos si la agenda de Josep Maria Jové, ex mano derecha de Oriol Junqueras, es como el bolso de Mary Poppins, del que sale de todo, tal como advirtió el diputado Girauta. Lo que sí certifica es el absoluto desprecio a la verdad que se gastaron los líderes independentistas a la hora de perpetrar sus planes a sabiendas de que engañaban a la población. La principal revelación del cuaderno hallado por la Guardia Civil no es el delirante diseño de las «estructuras de Estado», sino la constatación de que los promotores de la secesión mintieron a la sociedad catalana, a la que han abocado a la fractura social y el desastre económico. No sólo han estafado a los catalanes: se han mofado de su credulidad, los han enfrentado entre sí y los han empobrecido.