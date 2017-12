Iceta, el mejor socio de Ciudadanos: cada torpe declaración del bailón del PSC son votos para Arrimadas

Las elecciones catalanas vuelven a escena. Dentro de una semana, el 22 de diciembre de 2017, entre bola y bola del sorteo de la Lotería de Navidad, estaremos haciendo cábalas sobre cómo formar el fragmentado puzzle que quedará en Cataluña. Este 15 de diciembre de 2017, las tribunas y editoriales se fijan en los sondeos, los últimos que se pueden publicar, y en el oportunismo de ciertos líderes para rascar votos en esta recta final.

Santiago González, a tenor de la encuesta electoral que publica este 15 de diciembre de 2017 El Mundo, cree que el artículo 155 va a tener largo recorrido en Cataluña:

Hay otros problemas añadidos: el primero, que los comunes jamás pertenecerían a un club que se considerase constitucionalista. El segundo, es que el PSC también tendría problemas para encajar en ese bloque. Iceta no votará nunca a Inés Arrimadas. Se propone como candidato, pero no hay manera de que pueda sumar 68 escaños para armar un tripartito como el de Maragall en 2003. Y mucho menos de que Junqueras le vaya a investir a él teniendo 14 o 15 escaños más. Cataluña será ingobernable y los golpistas seguirán en lo suyo. El 155 aún tiene futuro.

ABC, que lleva su propia encuesta, donde ganaría Ciudadanos en Cataluña, cree que los nacionalistas-separatistas lo tienen en chino:

El futuro de Cataluña sigue siendo incierto porque no salen los números para una mayoría no nacionalista; y la separatista dependerá de que los «comunes» de Colau le presten sus votos. La opción de un tripartito de izquierda entre PSC, ERC y Cataluña en Común tampoco tiene la mayoría suficiente y, además, sería una irresponsabilidad del socialismo catalán ante la contumacia de los republicanos de Junqueras en la vía unilateral.

Carlos Herrera le recuerda a Iceta que eso de indultar a los políticos presos por querer romper España tiene muchas réplicas:

A alguien acusado de delitos tan graves como la rebelión y la sedición hay que someterlo al Imperio de la Ley y no hurtar su enfrentamiento a la realidad por el hecho de ser un político catalán. Daría la impresión de ser cierta la existencia de delincuentes políticos, lo que llevaría a demás presos a preguntarse si no merecen un indulto por el hecho de ser catalanes, aunque estén entre rejas por haber robado un coche. Incluso otros socialistas sometidos a largos procedimientos podrían reclamarle a Iceta algo de su magnanimidad: ¿o no son políticos procesados Chaves y Griñán?