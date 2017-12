El desquiciamiento patológico del separatismo no tiene precio: Rovira y Puigdemont compiten por ganarse la confianza de España

Monográfico de Cataluña este 16 de diciembre de 2017 en las tribunas de opinión de la prensa de papel. A un suspiro para que llegue la cita del 21-D, los partidos ya trabajan a destajo para ganarse la confianza de los electores, aunque sea a base de mentiras y de falacias, especialmente en el bando separatista.

El País, en su editorial, describe que en las elecciones catalanas el bloque separatista verá menguado su poder, pero eso no le alcanzará a los constitucionalistas tampoco:

El techo que aspiraban a romper al forzar la carrera hacia la independencia no solo no ha crecido, sino que parece estrecharse sobre estas tres formaciones que -en principio- no se bastarían para gobernar solas después del jueves. El mito de su progresión y su imbatibilidad puede quedar roto el 21-D, pero eso no será suficiente para lograr una gobernabilidad idónea que frene la caída económica y recupere la armonía social en Cataluña. Al otro lado de ese espejo, el bloque constitucionalista ofrece síntomas interesantes de crecimiento, un notable ascenso de Inés Arrimadas seguida de Miquel Iceta, y una expectativa de movilización muy saludable para la democracia, pero sin signos aún de superar las debilidades que arrastra.