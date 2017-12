La Razón llama a la puerta de FAES y le pasa a Aznar la factura del desastre electoral del PP el 21-D

Nochebuena ha llegado, pero Cataluña no se ha ido de las editoriales y tribunas de opinión de la prensa de papel. Este 24 de diciembre de 2017 hay nuevos análisis sobre el carajal que ha dejado el 21-D y también algún medio que se cobra factura, 22 años después, de lo que el PP de Aznar hizo en su momento en esa autonomía.

Antonio Burgos, en ABC, pone en su sitio a Puigdemont, a Rajoy, a Albiol y a todo aquel que salga a su encuentro:

De cobardones aquí estamos bien despachados, entre los electores que votan a prófugos y presidiarios; los que no se mueven de Bélgica no vaya a ser que los prendan como a Antoñito el Camborio; los que no dimiten aunque hayan quedado peor que Albiol, perdón, que Cagancho en Almagro; y los que se quitan de enmedio y se buscan el chollo mundial de la Embajada de España en la ONU... Entre toda esta fauna patria, la española y la que no quiere serlo, vamos aviados.