El 'Yatekomo News' no puede digerir la victoria de Ciudadanos y se lanza a la yugular de El País

Este 26 de diciembre de 2017 aparecía una cornada considerable contra el diario El País por parte del diario Ara, el favorito de los indepevictimistas. Favorito con perdón del diario El Punt Avuí, pero es que Ara cuenta con la ventaja de su cordón umbilical con TV3, Empar Moliner, Toni Soler, Toni Bassas y demás mientras que El Punt Avuí tiene que limitarse a EP-TV+ y su ‘isla de Robinson', lo que no se lo pone fácil.

¿Son comparables las diatribas de Partal en la islita con las horas de programación de victimistas de los colaboradores o accionistas que nutren toda la programación de la cadena pública?El 'Yatekomo News' se vuelca con los golpistas: "Esta campaña es un combate por la existencia de Cataluña"

"El peso de Ciudadanos es cero"

Resulta que tras pasar las navidades el diario Ara ha querido compartir en un artículo la 'risa' que les produce leer en los ‘diarios españoles' (sic) que Ciudadanos representa a ‘la mayoría' en Cataluña "36 diputados de un total de 135" se burla el texto (si le parecen pocos esos 36 entonces qué le parecerán los de su adorado Puigdemont que son un par menos). El artículo es de Ferrán Sáez Mateu y se titula Cs governarà amb 'El País'.

Pero lo mejor sigue a continuación:

"Ciudadanos no manda literalmente en ninguna parte, ni en un ayuntamiento raquítico, ni en una diputación, en ninguna parte, el peso real de sus diputados es cero".

Dejando al margen de que se da la circunstancia de que Ciudadanos fue la formación más votada, si se suponiera que no fuera así y fuera la segunda fuerza o tercera... ¡¿Se imagina alguien que se pudiera decir que su ‘peso en la sociedad es cero?!'.El 'Yatekomo News' escupe odio contra España: "¡Amenazan con cerrar, depurar y jibarizar TV3 y Catalunya Radio!"

Sin duda reducir Ciudadanos y a todos los catalanes no independentistas a cero es, claramente, el deseo de los indepevictimistas, lo que asusta es que ni siquiera se esfuercen en disimularlo.El diario del dueño de Yatekomo tacha a Borrell y a Frutos de "despojos" y "zombis" por defender la unidad de España

¿Y cómo justifica Ara que Ciudadanos tenga un millón de votos "si es cero"? Fácil, culpa de todo a los medios de comunicación no independentistas incluido el diario ABC por publicar una entrevista a Inés Arrimadas y "la apoyo del mundo empresarial" (otra vez el fantasma del Ibex 35).Un cerebro del 'procés' del diario 'Yatekomo' y la TV3 que se forra culpando a Madrid por la EMA: "Ahora, lágrimas de cocodrilo"

Tiene gracia que los indepevictimistas se enfurezcan cuando alguien insinúa que sus medios, empezando por TV3 o Catalunya Radio adoctrinen, pero en cambio asumen que los no independentistas están adoctrinados por ‘los medios de Madrid'.El 'Yatekomo News' de Gallina Blanca vuelva a vomitar sobre España: "Nos apalean con la porra y encima se quejan"

El diario de Antonio Caño no gana para disgustos, cuando no le zurran los de Podemos por haber osado ser el único medio progresista que no hizo la ola a los morados, ahora le arrean los separatistas por no haberse alineado a favor del process al estilo ‘Comunes'.El diario del dueño de Yatekomo tacha a Borrell y a Frutos de "despojos" y "zombis" por defender la unidad de España

El País publicó un artículo diciendo que el cinturón rojo de Cataluña ahora vota naranja, y se ve que como no pidió permiso a los de Ara para usar tal nomenclatura, estos se mosquean y acusan al diario prisaico de que ‘nunca' ha habido un cinturón rojo catalán "ni existe hoy ni probablemente haya existido nunca".

¿Qué se esconde detrás de esa furia? La insinuación de que gente de izquierdas puede votar a favor de Ciudadanos, la insinuación de que catalanes de izquierdas puede estar a favor de que Cataluña sea, como ha sido siempre, parte fundamental de España. Esa idea, es impensable para el Ara, para TV3, y para toda la ‘corpo'. Por eso zurran a El País, al PSC o la supuesta idea del ‘cinturón rojo'. O apoyas la independencia o no puedes ser de izquierdas.

El Ara además se enfurecía con El País por haber sumado el voto del PP, PSC y Ciudadanos "ni más ni menos que al de los partidarios de Pablo Iglesias, salía así una mayoría imaginaria del 52% de los votos". El texto termina burlón "entre los diputados imaginarios que aporta El País y los hologramas políticos que hará la FAES, Ciudadanos podría llegar a ocupar los 135 escaños de la cámara".

Como les jode a los indepes que los ‘no independentistas' sumen más que los independentistas aunque la ley electoral no le refleje en diputados.

Pero poner a "los partidarios de Pablo Iglesias" en el grupo de los ‘no independentistas' no es una ‘mayoría imaginaria' es el sentido del voto que los diputados ‘Comunes' expresaron en la famosa sesión del Parlament del ‘Process' en la que votaron ‘No' a la independencia, dato que Ara, en su costumbre de manipular, omite.