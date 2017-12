El 'comesables' Zoido se traga como el mejor faquir que Podemos acuda, sin firmarlo, al pacto antiyihadista

¿Por qué Podemos acude al pacto antiyihadista sin haberlo firmado? Esta es la gran cuestión que varios columnistas se hacen este 28 de diciembre de 2017. No entienden las tragaderas del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con quienes se niegan a suscribir ese acuerdo y encima se les deja acudir a esas reuniones.

Jaime González, en ABC, critica, y con razón, que el Gobierno de España admita en las reuniones del pacto antiyihadista a un partido como Podemos que se ha negado a suscribirlo:

Solo hay que observar el grado de evolución de los observadores para llegar a la conclusión de que los españoles tienen tan observado a Podemos que ya no engañan a nadie, razón de más para que los partidos verdaderamente implicados en el pacto antiyihadista le hicieran una observación de carácter general y le pusieran en la disyuntiva de participar en las reuniones en condiciones normales o irse a observar a Venezuela, donde los observadores más ecuánimes, y no los de Pablo Iglesias, hace mucho que observaron que los únicos que no le hacen a Maduro ninguna observación son los que aquí van de observadores del sistema.