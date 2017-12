¿Hay alguien ahí? Iglesias, Sánchez, Rivera y Rajoy siguen mudos frente a la charlatanería de los monaguillos separatistas

Cataluña vuelve a estar en el menú informativo de las tribunas de opinión y editoriales de la prensa de papel este 29 de diciembre de 2017. Muchos artículos animan a la ganadora de las elecciones del 21-D, Inés Arrimadas, a presentarse a la investudura para hacer frente a un discurso falaz y sectario del separatismo. También hay palos a los líderes nacionales por dejarse comer la tostada en materia de comunicación y que sólo salgan a los medios los discursos de los independentistas.

Santiago González, en El Mundo, apunta los motivos por los que Arrimadas (Ciudadanos) debiera presentarse a la investidura, aún a sabiendas de que la va a perder. Pero al menos se daría el placer de darle otro baño dialéctico a los separatistas:

Manuel Hidalgo se muestra crítico con el silencio de los líderes nacionales tras las elecciones del 21-D en Cataluña:

ABC celebra la reunión mantenida entre Mariano Rajoy y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera:

Ignacio Camacho detalla que lo de Tabarnia nunca sería posible, primero porque lo prohíbe el ordenamiento jurídico español y en segundo lugar porque los ‘padres' de esa ensoñada república catalana nunca dejarían que su propio territorio se secesionase:

En España simplemente no resulta posible porque no lo permite el marco normativo. Y así debe ser: si los puchimones llegasen a consumar su proyecto, lo primero que harían sería prohibir la autodeterminación en su flamante república porque ningún Estado puede fundarse sobre la posibilidad de destruirse a sí mismo. Pero como viven instalados en la ley del embudo quieren imponer a los españoles lo que ellos no permitirían en su particular dominio. Son reyes de la doblez, maestros del sofisma y de la impostura, artistas del cinismo.