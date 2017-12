ABC despide 2017 con un tremebundo editorial contra un PP que sigue empanado y a por uvas tras el 21-D

Último repaso a las tribunas de papel en este 2017. El PP se lleva una buena tunda este 31 de diciembre de 2017 por seguir en estado de abulia, de pasotismo crónico, después del tremendo baño recibido en las urnas en Cataluña el 21 de diciembre de 2017. Claro, que tampoco se libra de los palos Inés Arrimadas, de Ciudadanos, por dejar o querer pasarle la iniciativa de formar gobierno a los separatistas.

El editorial del ABC le suelta una buena manos de zascas a un PP que aún no parece haberse enterado del desastre electoral en Cataluña el pasado 21 de diciembre de 2017:

El Partido Popular va a terminar 2017 sin afrontar su delicada situación política. El resultado pésimo de las elecciones autonómicas catalanes ha dejado a este partido tocado y no hay síntomas de que esté dispuesto a reaccionar decididamente. No es razonable que tras el 21-D, ni el Gobierno ni el PP se den del todo por aludidos del revés que los cuatro diputados logrados en el Parlamento catalán supone no sólo, ni principalmente, para esta formación en Cataluña, sino también en toda España. Pero el resultado está ahí, y el partido permanece inmóvil ante el peor balance del PP en unas elecciones autonómicas, sin rentabilizar la aplicación del artículo 155 de la Constitución que, por la falta de colaboración del PSOE, dejó indemne el aparato de propaganda del nacionalismo en TV3 y con un partido. Ciudadanos, que ha quebrado el eje central de la presencia política de los populares en España, que era el monopolio del centro-derecha.