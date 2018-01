Raúl del Pozo: "En el PP se han quedado sin discurso incluso cuando hacen las cosas bien"

Mientras los columnistas de la prensa de papel siguen de resaca navideña, hay uno en la contraportada de El Mundo que no descansa. Es Raúl del Pozo, el incombustible, genial inquilino de la contraportada del diario de Unidad Editorial que hace una análisis brillante este 2 de enero 2017 de la situación en la que se encuentra Rajoy tras el batacazo del PP en las elecciones catalanas. La columna se titula 'Derecha o derecha derecha':

El autor de 'Noche de Tahúres' resume en un tuit la extrema vulnerabilidad que anida en el PP: "Se han quedado sin discurso incluso cuando hacen las cosas bien".

"Hemos visto cómo llegó la noticia del restablecimiento de la ley y de la Constitución en Cataluña: un acto intolerable de represión, crueldad policial y miles de heridos. El Gobierno no ha sabido contraatacar a los embustes del populismo nacionalista, con su desprecio a los hechos y su propaganda ingeniosa. Pese al aburrimiento, a la falta de un discurso brillante, el PP sigue en el Gobierno y no ha sido demolido el bloque monárquico. Mientras todo esto ocurría, la izquierda ha renunciado a parte de sus ideas por el nacionalismo. El aburrimiento agravado con la corrupción seguirá ganando elecciones porque la izquierda no ha ofrecido una alternativa clara y posible ante la «emergencia democrática»".