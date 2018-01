El País, con Manolo Jabois en lo alto de la carroza, sale a defender con rabia la cabalgata 'drag queen' de Carmena

Tres cuestiones esenciales preocupan este 3 de enero de 2018 en las tribunas y editoriales de la prensa de papel: la matraca de Cataluña, el 'caso Diana Quer' y la cabalgata 'drag queen' de Manuela Carmena en el barrio madrileño de Vallecas.

ABC invita a Ciudadanos y al resto de fuerzas constitucionalistas a no arrojar la toalla por la presidencia del Parlamento de Cataluña y por la Generalitat, aún a sabiendas de que son puestos que acabarán en manos del nacionalismo más separatista:

Ahora no es el momento de que los constitucionalistas eviten ciertas iniciativas sólo porque el resultado sea previsiblemente adverso. Es el momento de mantener movilizado al electorado no nacionalista de forma activa, para que vea que su voto, aunque no va a cambiar la mayoría parlamentaria, sí puede servir para escribir el futuro de Cataluña de otra manera, sin el monopolio nacionalista generado en las cuatro últimas décadas.