Santiago González machaca a Julia Otero por su "rebuznito" ventajista con Diana Quer: "Es una buena ocasión para callarse hasta el resultado de la autopsia"

Santiago González ha criticado a Julia Otero, presentadora de 'Julia en la Onda', desde las páginas de El Mundo, a cuenta del caso de Diana Quer--El audio más atroz que hunde a Julia Otero: así defendió y masajeó al hoy asesino Rodrigo Lanza--.

González, en una columna titulada 'A vueltas con el sexo' ha cogido por la solapa a Otero a cuenta del tuit que la locutora escribió en su perfil personal de Twitter haciendo una comparación con lo que le ocurrió a la desgraciada chica de A Pobra do Carabiñal y el juicio a los impliados en una posible violación a cargo de 'La Manada'.

El columnista y colaborador de 'Herrera en COPE' calificó este escrito como "rebuznito" y le ofrece un consejo en forma de recadito.

Julia Otero emitió su rebuznito en una indeseable comparación con el caso de la manada: "A Diana Quer la estrangularon porque se resistió. Si se hubiese dejado habría desgraciados en el juicio y los medios que insinuarían consentimiento". Ni Julia ni yo, ni la juez de Ribeira, sabemos si eso es cierto. Es la versión del asesino (presunto). Tampoco sabemos si la violación fue seguida del estrangulamiento o al revés. Es una buena ocasión para callarse hasta el resultado de la autopsia.

Al hilo de lo anterior, González también se acuerda, y no precisamente para bien, de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau que denunció sin pruebas a los uniformados de haber cometido alguna violación durante los disturbios provocados durante el 'procès':

Al hilo del caso Quer he leído (dos veces) en los medios "agresión sexual con penetración". No he comprendido la perífrasis, que no llega a pleonasmo porque una agresión sexual puede ir o no acompañada por lo segundo. Incurren en el primer caso la majadera de los dedos rotos y el sobado de las tetas a que en su fantasía había sido sometida por policías antidisturbios y la alcaldesa de Barcelona que dijo tener conocimiento de casos similares.

Volviendo al tuit de Otero, su razonamiento ha provocado reacciones de todo tipo:

Que esagerada eres para lo que quieres, esa pobre chica dio con un puto psicópata y así lo pagó por desgracia pero mezclar churras con meninas no lleva a ninguna parte — Pozu (@Fernand17333371) 31 de diciembre de 2017

Empezando por colaboradores tuyos, Julia. — Carlos Revillo (@crevillo) 1 de enero de 2018

Julia, este psicópata dejó todas las señales. La hubiera matado si o si.

Lo importante es que ningún tarado de estos vuelva a ver el sol. Nunca.



El infierno de dolor al que ha condenado a esta familia no lo compensa ni la cadena perpetua ni nada de nada. — Mara G-B (@mara31gbarcenas) 1 de enero de 2018

Eso es injusto y bajo mi criterio ventajista. Lo que hay que hacer es, en lugar de barajar diferentes hipótesis de situaciones que no han sucedido, es promover castigos duros o la pena de muerte. Somos una sociedad débil y ellos lo saben — Alberto (@albertoavriz) 31 de diciembre de 2017

Al asesino de Víctor Lainez lo ensalzaron esos mismos medios de los que tú formas parte. A esta pobre chica la mató un psicópata sin escrúpulos al que encubrió su propia esposa. Podría haberle pasado a cualquier otra chica se resistiese o no. — Rosa G. Arévalo (@RosaAreval) 1 de enero de 2018

Que medios ? Los mismos q insinuaban la inocencia de lanza? — señor lobo (@bancagana) 31 de diciembre de 2017

Vídeo relacionado: La reivindicación de Alfonso Rojo en favor de la Guardia Civil por agarrar finalmente a 'El Chiche'