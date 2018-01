Alfonso Ussía tritura a Carmena por hacer de la cabalgata de Reyes algo sucio y sexualmente obsesivo

Manuela Carmena lo ha conseguido. Una vez más, la ímproba alcaldesa de Madrid está en el centro mediático por jugar con las ilusiones de los más pequeños con una cabalgata de Reyes en el barrio de Vallecas que es un despropósito se mire por donde se mire.

Alfonso Ussía, en su tribuna de este 4 de enero de 2017 en La Razón, le suelta un buen viaje a la regidora del Palacio de Cibeles por hacer del acto más esperado para los más pequeños de la casa un festival del mal gusto y de las reivindicaciones fuera de lugar.

Reconoce Ussía que:

De niño abominaba de los payasos y jamás acudí a una Cabalgata de Reyes Magos. Tampoco he asistido a un desfile de moda ni a una conferencia sobre el agujero de la capa de ozono. La Cabalgata de Reyes, aunque se programe desde la más estricta conformidad con lo que pretende, conlleva el riesgo de la pérdida de inocencia de los niños. Y si la Cabalgata se convierte en una sucia Cagalbata progre, reivindicativa y sexualmente obsesa, pierde todo contacto con sus fundamentos. Ahora los Reyes Magos Melchor, el de barba blanca. Gaspar el de la barba castaña y el negro Baltasar, puede ser maricas, transexuales y reinas, que nada tengo contra los primeros, los segundos y las terceras, pero el asunto no va por ahí.

Recuerda que el sectarismo lo invade todo:

E insiste en que los niños no tienen por qué pagar las atrocidades ideológicas de una alcaldesa a la que no parece gustar la Navidad:

Pero en la Cabalgata, el daño puede ser más profundo. Se manipula a los niños. Se golpean sus paisajes e ilusiones. Un Melchor vestido de saltimbanqui y con los andares de un pato cojo, rompe su secular prestigio. Un Gaspar transexual no termina de ser aceptado, y una reina Baltasara no pasa de ser una agresión gratuíta. El día de Reyes se conmemora la visita que los Magos de Oriente rindieron al Portal de Belén para ofrecer al Niño el oro, el incienso y la mirra. Se trata de un episodio sencillo y sostenido por la fe de los mayores y la inocencia de los pequeños. Una Cabalgata de Reyes no es un desfile de Carnaval. Es una cita previa con la ilusión. Y la ilusión no puede desmoronarse por el resentimiento y la falta de respeto a los niños y sus esperanzas. No tienen los niños la culpa de que a Manuela Carmena, cuando era Manuelita, los Reyes le trajeran carbón, porque ya era peor que un mochuelo de Sarawak, que nada más salir de su huevo, se lía a picotazos con la madre.