Junqueras, ¿también eras un 'hombre de paz' cuando tus secuaces machacaron y acorralaron a la Guardia Civil?

La declaración de Oriol Junqueras el 4 de enero de 2017 ante el Tribunal Supremo es el hilo conductor que podrán leer este 5 de enero de 2017 en las tribunas de opinión y editoriales de la prensa de papel. Todos coinciden en que esgrimir el argumento de ser un 'hombre de paz' parece algo grotesco cuando tiene un pasado reciente que no invita, precisamente, a la tranquilidad.

El editorial de ABC tiene claro que Oriol Junqueras es cualquier cosa, salvo un estadista:

Carlos Herrera recuerda las atrocidades cometidas en España por aquellos que se autoproclaman ‘hombres de paz':

Manuel Marín diagnostica con precisión de cirujano que Cataluña camina ciega y desnortada:

El editorial de La Razón es claro en este aspecto de la declaración de ‘paz' de Oriol Junqueras, que no es suficiente ni prueba absolutamente nada:

Acreditar convicciones religiosas no es suficiente y, en términos jurídicos, no exime del delito cometido, como es lógico, y menos cuando se le investiga por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Tampoco es determinante, como expuso el abogado de Junqueras, su voluntad de "trabajar para el millón de personas que le ha votado" o "poder estar con su familia" para que sea puesto en libertad.

Santiago González, en El Mundo, sentencia que cuando vas a la cárcel, como le ha pasado a Junqueras, te ves privado para los quehaceres de tu vida cotidiana:

La acusación, las acusaciones, estuvieron mejor que la defensa. El acusador particular Ortega estuvo cerca de parafrasear e invertir un conocido eslogan mexicano al situar a Junqueras tan cerca de Dios, tan lejos del Derecho Penal. No era sólo el Derecho Penal, también la vida cotidiana. No creo que el TS le aplique la agravante de cursilería, ni tampoco hay elementos para creer que le van a aliviar de los graves cargos que pesan contra él. Es lo que tiene que te metan en la cárcel, que no puedes ir a las sesiones del Parlamento. ¡Ni siquiera a las rebajas del Corte Inglés!