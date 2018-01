Luis Ventoso se cachondea de Junqueras: "Verle como la alternativa cabal a Puigdemont es como curar la gripe con una neumonía"

Oriol Junqueras es el menú que este 6 de enero de 2018 podrán degustar ustedes las tribunas y editoriales de la prensa de papel. Ya les garantizamos que no hay sorpresas, al contrario que en un roscón, que al menos dentro de la facción columnista, nadie se columpia pidiendo la libertad para el exvicepresidente catalán.

El editorial de ABC aplaude que Oriol Junqueras siga en la cárcel porque, entre otras razones, nunca asumió la legalidad del 155:

David Gistau le recuerda a Junqueras que él, como otros presos, no está en la cárcel por sus ideas políticas, como Mandela, sino por querer romper España:

Luis Ventoso hace una curiosa comparación referida a Junqueras. Destroza de un plumazo la imagen de líder cabal que algunos quieren construir:

Junqueras había alegado como eximente que él es un profundo creyente católico y un 'hombre de paz'. Demuestra así que no pasó de preescolar en Democracia y Derecho. Lo que se juzgan son sus posibles delitos, si los cometió o no. Da igual que sea pío o ateo, que se trate de un sujeto pausado y sonriente o de un tipo de pronto iracundo, que le guste tocar la bandurria o el fagot. Junqueras, no nos engañemos, es un supremacista que en su ensoñación cree que capitanea a un pueblo elegido que ha de liberarse del Egipto opresor (España). Verlo como la alternativa cabal a Puigdemont es como querer curarse la gripe con una neumonía.

La Razón insiste en el hecho de que Junqueras seguirá preso porque no asume la legalidad ni reconoce los estropicios causados como consecuencia del 1-O de 2017:

Rafael Moyano, en El Mundo, le explica a Junqueras los auténticos motivos por los que sigue enchironado:

En el Tribunal Supremo le han dicho que podrá seguir recurriendo a su prisión provisional y que puede seguir ofreciendo diálogo y defendiendo sus ideas, pero que hasta que no demuestre que no va a intentar conseguir la independencia a cualquier precio, aunque sea el destino, existe el riesgo de que vuelva a cometer los delitos de los que se le acusa. Los jueces no quieren impedir que siga luchando por la independencia, pero sí que lo haga como lo ha hecho hasta ahora. El ex vicepresident, como buen gladiador, se bate solo en la arena con su destino.