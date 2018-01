Fallece el periodista Peter Preston, mítico director de The Guardian

El periodista británico Peter Preston ha fallecido a los 79 años tras un rebrote de cáncer de piel. Preston destacó como director del diario The Guardian entre 1975 y 1995, un periodo en el que el diario inglés llegó a difundir más de 500.000 ejemplares al tiempo que competía con The Independent, surgido como voz de la izquierda progresista, y libraba una batalla de precios iniciada por The Times entre la prensa llamada de calidad, en contraposición a la popular.

Pese a su prestigio, Preston sufrió un episodio que ensombreció su impoluta carrera profesional, cuando el periódico que dirigía publicó información secreta sobre la llegada de misiles de cabezas nucleares de EEUU a Gran Bretaña. La información había llegado por correo a la redacción de The Guardian, y el Gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher demandó al rotativo, aunque éste ganó un primer juicio atendiéndose a la confidencialidad de las fuentes de información.

El caso llegó al Alto Tribunal y Peter Preston, como director del periódico, tuvo que entregar al juez la documentación que delató la fotocopiadora del Foreign Office en la que se habían copiado los documentos secretos y la identidad de la funcionaria que había tenido acceso a los mismos.

Peter Preston lamentó la entrega de los documentos el resto de su vida, hasta el punto de que en 2015 publicó un largo artículo en el que venía a decir que si alguien hubiese tenido que ir a la cárcel por la filtración era él, aunque cuestionaba también las leyes sobre secretos y publicación de información confidencial.

El periodista inglés se inició en el Liverpool Daily Post y pasó al Manchester Guardian en 1963 con tan solo 25 años. Después se quedó en la misma cabecera, pero en la edición de Londres a la que llegó a dirigir en 1975.

En 1979, con la llegada de Margaret Thatcher a Downing Street, su periódico se convirtió en la voz de la izquierda británica que se tradujo en un claro apoyo al Partido Laborista entre la prensa de calidad.

En 1994, bajo la dirección de Preston, The Guardian destapó el escándalo de "dinero por preguntas" al publicar que los diputados conservadores, Neil Hamilton y Tim Smith, habían hecho preguntas al Gobierno pagados por Mohamed Al-Fayed, ex propietario de los almacenes Harrod's y padre de Dodi, el fallecido junto a Diana de Gales.