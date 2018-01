La justificación del 'cerebro' del procés de por qué los catalanes apoyaron la Constitución en 1978: "No existía TV3"

Antoni Bassas uno de los periodistas-productores que saca tajada de TV3 con programitas como el APM y a la vez es accionista de referencia del diario Ara tiene instalada una sección de editoriales en vídeo en su periódico al estilo del de que hace Iñaki Gabilondo para las webs del os medios de PRISA.Donde las dan, las toman: piden boicotear el 'pijo bar' de los 'oprimidos' separatistas Lluís Llach y Toni Bassas

Colocándose la aureola buenista para asegurar que el independentismo catalán no odia a nadie (se ve que no lee las columnas de su colega Toni Soler).

VEA EL VÍDEO DE BASSAS EN EL DIARIO 'ARA'

Pero Bassas a la vez de repetir lo majetes que son los indepes se dedica en sus vídeos a demonizar al resto de España presentándola como una sociedad anticatalana para poder vender su habitual cantinela victimista con comentarios del tipo "El anticatalanismo español tiene siglos", "los españoles creen que hablamos catalán para fastidiar", "Meterse con los catalanes da votos y audiencia en España", "En España animan diciendo ‘a por ellos' a quienes venían a reprimir catalanes", "ni en los peores años de asesinatos de ETA se hizo vascofobia, al nivel de la catalanofobia que se hace" (sic todos ellos).Soler, Bassas, Roures... Montoro busca asfixiar a la panda de separatas que se hicieron millonarios con la TV3

¿Y se atreve a pontificar diciendo que los medios de Madrid deshumanizan? ¿Y que se cree que hace él? Su último vídeo editorial ha sido para zurrar a otro catalán Miquel Roca, que osó ir al Congreso de los Diputado a defender la Constitución, algo que Bassas no lleva muy bien.Conozca a Antoni Bassas, otro 'bien pagao' separatista que se ha hecho rico con la matraca del 'España nos roba'

Roca recordó un dato que tanto TV3 como ‘Ara' se esfuerzan a ocultar, y es que la Constitución Española fue aprobada por el 88% de los catalanes en 1978 y que si se quería cambiar por otra regla debía ser otra que generara un apoyo porcentual similar.Pedro Llompart refuerza al Iberostar Tenerife tras la lesión de Ferran Bassas

Ante eso... ¿Cómo iba a justificar el ‘demócrata' Bassas que tantos catalanes de bien apoyaran la malísima Constitución española? Atentos a su réplica en video a Roca que no tiene desperdicio:

"Es cierto que aquella Constitución tuvo un apoyo entusiasta de aquella Catalunya, pero es porque era una mejora sustancial a lo que teníamos hasta ese momento. Si vienes del horror del franquismo y te dan un texto que habla de ‘nacionalidades'. (...) Y no nos olvidemos también de que cuando la Constitución fue sometida a referéndum la gente no tenía el mismo acceso a una información libre que ahora. En 1978 no existían canales privados, ni existía TV3 (...) por lo que el control ideológico de la sociedad era mucho más fácil".