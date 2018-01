El 'Moonwalk' de Forcadell: ¿Pero qué clase de mártir rajado está produciendo el separatismo?

Separatismo cobarde. Esta es la definición que podrán leer este 12 de enero de 2018 en las tribunas y editoriales de la prensa de papel referida a lo que está sucediendo en Cataluña. Todos los más rancios separatistas se ponen ahora a abjurar de lo que hicieron en torno al 1-O, pero no van a encontrar, precisamente, el aplauso de los columnistas.

El editorial de El Mundo asegura que la política catalana se asemeja hoy en día a un cuadro de Goya o, mejor dicho, a otro lienzo del genial pintor de Fuendetodos (Zaragoza):

Santiago González define el cambio de actitud de los aún encarcelados por sedición y quienes están fuera de prisión, pero con advertencia de que un paso en falso les supone regresar al traje de rayas:

El editorial de El País sostiene que si no fuera por la gravedad de lo que sucede en Cataluña, aquello sería como para sentarse cómodamente y presenciar el esperpento circense:

Por más que se agudice el ingenio, como reclama ERC, o se retuerzan los reglamentos parlamentarios, como defiende Junts per Catalunya, la investidura por delegación o telemática de Puigdemont es contraria tanto a la ley como al más elemental sentido común. Su consecución sería, sobre todo, un descrédito no para el Estado que intentara impedirlo, sino para esos políticos dispuestos a convertir Cataluña en un enorme circo. Resultaría divertido si no fuera por la gravedad de todo lo que está en juego.