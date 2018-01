Antonio Burgos deja tiritando al Gobierno: "¿Por qué no cerró TV3? Su tabarra separatista es tan pesada como Sálvame, pero sin María Lapiedra"

Varias cuestiones se sustancian este 14 de enero de 2018 en las tribunas de la prensa de papel. Por un lado, tenemos la falta de autocrítica del líder de Podemos, Pablo Iglesias, viendo pajas en ojos ajenos, pero no la viga del fracaso en el propio. Seguidamente el tema catalán y, por último, el auge demoscópico de Ciudadanos.

Juan Cruz, en El País, le mete un soberano palo a Pablo Iglesias por su falta de autocrítica hacia sí mismo:

Es el invierno del descontento de Pablo Iglesias y lo ha resuelto haciendo autocrítica... a los otros. A los medios de comunicación, que están esperándole siempre y a los hay que dar esquinazo, según su doctrina de arrepentido de tanto micrófono. E hizo autocrítica a los suyos, por hablar demasiado o por hablar cuando no toca. No llegó a hacerle autocrítica a los votantes, por un milímetro.

Juan Pablo Colmenarejo, en ABC, le recuerda a Pablo Iglesias que los españoles quieren una democracia, la que hay, y no la que proponen los podemitas:

Iglesias, y su cada vez más escuálida legión, echa de menos el asalto a los cielos, en definitiva al Palacio de Invierno, porque sin la agitación de la verborrea no es nada. Volverá al 15-M y a la revolución de la naftalina cuestionando a la Monarquía sin mirar a los españoles democráticamente instalados desde 1978 en la libertad sin ira que recordaba Pérez-Llorca con entrañable autoridad moral. Iglesias ha perdido el sitio y sobre todo el tiempo. Los españoles quieren esta democracia y no otra.

El editorial de El Mundo diagnostica esquizofrenia aguda en Carlos Puigdemont:

El ex president no tiene futuro político. Sabe que antes o después habrá de rendir cuentas ante la Justicia española. Y ha ido viendo cómo, uno tras otro, sus ex consellers en prisión provisional se han apeado del descarrilado tren independentista. Pero él se aferra al disparate de pretender ser investido president por vía telemática y de querer dirigir Cataluña desde su exilio flamenco, algo tan descabellado que ha hecho que el propio Mas se despida de la presidencia del PDeCAT lamentando que la 'hiperideologización' de su delfín lastre todo el proyecto nacionalista.