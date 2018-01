¡Pasen y vean! Roger Torrent (ERC) será hoy el títere payasesco del Molt Hologramable 'Cocomocho'

El esperpento catalán abre este 17 de enero de 2018 el telón para presenciar su primera función, la conformación de la Mesa del Parlamento que, salvo sorpresa, será para un independentista. Las tribunas y editoriales de la prensa de papel lanzan apuestas para saber hasta dónde serán capaces de llegar los separatistas y si pondrán en peligro su mayoría en las urnas.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, explica el esperpento que se vivirá este 17 de febrero de 2018 en el Parlamento catalán:

Lo que hoy se verá en el Teatre de Titelles Nacionalista Catalá, antes Parlamento de Cataluña, es un acto más de la política de discriminación de España y lo español. El Molt Hologramable Cocoboig tendrá como titell o marioneta parlamentosa a Roger Torrent, de ERC, que ha dicho que «volverán a poner la institución al servicio de la ciudadanía y no de las fuerzas del 155». Ya lo hizo Rajoy, con el respaldo de PSOE y Cs, al convocar elecciones sin juzgar a los golpistas ni desarticular toda la trama: política, policial, económica y, sobre todo, mediática. Ahí está el elefantito.

Santiago González señala que el separatismo catalán es un rebuzno continuo y como prueba fehaciente está la visión que han hecho del ‘caso Palau':

ABC, en su editorial, detalla que el independentismo, pese a salvar el primer escollo y conformar la Mesa del Parlamento, no se jugará la Presidencia cometiendo la ilegalidad de elegir como presidente de la Generalitat a Puigdemont:

Jaime González da por amortizado a Puigdemont:

Puigdemont no es rey de nada y lleva meses deambulando en pelota picada, pero su paranoia le impide observar que al fondo de la calle le espera la cárcel y que quienes todavía le aclaman se batirán muy pronto en retirada. Entonces se verá en el espejo y Boadella -que podría ser presidente de Tabarnia si no fuera porque es suficientemente inteligente para saber lo que no se puede ser en ningún caso- hasta podría hacerle una chanza si tuviera tiempo para malgastarlo en hacer leña del árbol caído.