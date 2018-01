¡Ya no engañáis a nadie, podemitas! Iglesias y Domenech hicieron de palmeros del nuevo churro separatista

El Parlamento de Cataluña ya ha quedado conformado con la elección de su presidente, el separatista Roger Torrent (ERC). Las tribunas y editoriales de la prensa de papel de este 18 de enero de 2018 critican a Podemos por demostrar, una vez más, que su ambivalencia es impostada. Si a alguien se han acercado en Cataluña ha sido al separatismo, tal y como constataron el 17 de enero de 2018 en la elección de Torrent.

El diario ABC, en su editorial, le mete un buen palo a Podemos por permitir que los separatistas presidan la Mesa del Parlamento catalán:

Mayte Alcaraz le recuerda cinco cosas básicas a Puigdemont que pretende acatar la Constitución por imperativo legal:

1.- Por imperativo legal (y moral) no se pertenece a bandas terroristas que matan a inocentes.

2.- Por imperativo legal no se liquida a toda la oposición en un Parlamento para dar un golpe contra la legalidad.

3.- Por imperativo legal no se adoctrina a una sociedad ni se practica el «apartheid» con quien no está de acuerdo contigo.

4.- Por imperativo legal no se huye al extranjero dejando tirados a compañeros que responden ante la Justicia mientras el susodicho come mejillones.

5.- Por imperativo legal un diputado que quiere ser investido presidente de una comunidad deja de esconderse y se presenta en el Parlamento.