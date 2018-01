Pedro Jota Ramírez y Ágatha Ruiz de la Prada, 'portadas' de revistas de moda

El director de El Español dice en Harper's Bazaar que mujeres como su actual esposa "solo existen en las novelas de amor". Ágatha, pos su parte, posa más guapa que nunca con un atractivo hombre desnudo a su lado, anticipando desde su cuenta de Instagram su posado para la revista de moda de La Vanguardia.

Pedro Jota Ramírez (65) y Cruz Sánchez de Lara (45) han gritado su amor a los cuatro vientos. Tres meses después de convertirse en marido y mujer en una ceremonia privada y secreta, el periodista y la abogada han concedido su primera exclusiva desde Florencia, donde han sido fotografiados. La directora del mensual de Hearst, Yolanda Sacristán, capitaneado un equipo de hasta ocho personas, ha realizado un trabajo excelente, un editorial de moda de gran nivel. La comitiva partió de Madrid a Florencia el pasado 30 de diciembre y regresaron el 2 de enero. Las producciones y la entrevista firmada por Alberto Pinteño se hicieron en dos días.

Sergún publica Informalia, miradas y gestos de cariño, aderezados con románticas declaraciones, son el resultado: "Yo no soy nada mitómana. Nunca vi a Pedro J., yo vi a Pedro, y eso ha sido lo que me ha posibilitado enamorarme de él como lo estoy. Jamás vi en él un personaje al que adorar", ha dicho Cruz. "Pedro es una gran persona, es una de las mejores personas que he conocido y el hombre más divertido que he encontrado nunca. Que es inteligente, brillante, listo y culto es lo que todos pueden saber, pero lo que pocos perciben es que es divertido, bueno, sensato y empático".

El periodista también se deshace en piropos hacia su nueva esposa: "Ella es muy idealista y yo siempre he admirado el idealismo, el ansia de contribuir a que las cosas sean distintas a cómo te las has encontrado. Estoy muy orgulloso de todo lo que Cruz ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que haremos juntos", ha asegurado. "Cruz se ha escapado de un libro. Mujeres como Cruz solo existen en las novelas de amor".

Por su parte, Ágatha Ruiz de la Prada (57), ex mujer de Pedro J., ha difundido unos minutos después de que este reportaje viese la luz, Ágatha su última sesión fotográfica. La ha realizado para la La Vanguardia y en ella se muestra muy rejuvenecida, tranquila, bellísima y acompañada de un atractivo joven desnudo