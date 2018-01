Si no se quiere poner de mala leche no lea la sensiblera carta de Évole a su 'amigo' y preso Jordi Cuixart

Apenas unas horas antes de que Carles Puigdemont acentuara su reto a la Justicia española con su viaje exprés a Dinamarca, a Jordi Évole le pareció buen momento de publicar en 'El Periódico' una sentimentaloide carta al preso preventivo Jordi Cuixart. [EN DIRECTO] El prófugo Carles Puigdemont aterriza en Copenhague ante gran expectación.

Tiene esa habilidad Évole, al que los independentistas llaman 'equidistante', de acercarse a los de los lazos amarillos cuando nadie lo espera y hacerles así un guiño público para seguir echando leña al fuego. Este 21 de enero de 2018 hizo lo propio en su artículo semanal, con una epístola totalmente evitable al exportavoz de Ómnium Cultural ahora en la cárcel acusado de un delito de sedición.

Aún recuerdo el desayuno en una cafetería de la Diagonal, quince días antes del 1 de octubre. Era la primera vez que quedábamos después de meses intentándolo. Nuestros mensajes cruzados habían empezado en febrero. Fue justo el día después del concierto en el Sant Jordi a favor de acoger a los refugiados, donde yo dije aquello de que "la acogida no era solo un problema de competencias sino también de incompetencias", una frase que provocó la reacción en tromba de consellers, diputados y eurodiputados independentistas. Aquel día que una parte ruidosa del independentismo decidió que había que linchar a Évole, tú no solo no te sumaste al linchamiento si no que me hiciste llegar tu cariño. Luego me enteré que también paraste la iniciativa que tuvieron algunos de ir a la mani a favor de la acogida con pancartas en contra de mis palabras.