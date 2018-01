Pilar Rahola y Xavier Sardá acaban a gritos enloquecidos en RAC1

En su último artículo el ahora independentista José Antich critica a las tertulias de Madrid (¿Será porque echa de menos participar en la de la COPE en las que fue fijo durante tantos años? Y lo dice un día en que las tertulias de Barcelona también han dado qué hablar: concretamente la que tuvieron Pilar Rahola y Xavier Sardá

Ambos se conocen desde hace bastantes años. Entre otras cosas porque después de que Rahola fuera humillamentemente derrotada en su candidatura a la alcaldía de Barcelona en 1999 (0 concejales) y tras perder su acta de diputada en el año 2000 fueron las ‘Crónicas Marcianas' de Xavier Sardà uno de los programas que más le permitió seguir siendo popular y ganándose la vida como tertuliana sabelotodo profesional.

Pilar Rahola, tras ser durante años una loadora pública diaria de Artur Mas, ahora ha pasado a serlo de Carles Puigdemont a quien, como hacía con Mas elogia en cada uno de sus movimientos. Por su parte Xavier Sardá, que siempre ha sido un hombre próximo al PSC, ha sido en los últimos meses desde Atresmedia - a pesar de su animadversión por el PP - ariete de la defensa de la legalidad constitucional en España. En RAC1 suele tener que enfrentarse a "tres contra uno".

Lo raro es que Rahola o no controla su propia sobreactuación o está empezando a perder la cordura, dado que a pesar de que jugaba en casa (RAC1 ha sido el medio del Grupo Godó más entregado a la causa independentista, de hecho el hasta hace poco director es ahora diputado de Puigdemont) hacía gestos raros, muecas y perdía los estribos sin nada que lo justificase. Así fue la secuencia del programa ‘El Mon' del 21 de enero:

Pilar Rahola - Para gobernar se ha de crear una estructura de Gobierno, es cierto. Pero hasta donde yo sé, ERC está de acuerdo con lo que hace Puigdemont.

Xavier Sardá - En ERC hay muchos que no están de acuerdo. Y en el PDCAT lo mismo...

Pilar Rahola - (burlona), Sí, sí "Uyuyuyuyuyyi"

Xavier Sardá - ¿Uyuyuyuyui?

Jordi Basté - ¿Gente del PDCAT no está de acuerdo con Puigdemont?

Xavier Sardá - Evidentemente.

Pilar Rahola - Pero están muy callados porque la lista de Puigdemont ha salvado al PDCAT (...) El mandato del pueblo de Catalunya pasa por investir a Carles Puigdemont. (...) El concepto de restitución. (...) Rajoy ha actuad de la manera más bestia y el pueblo catalán le ha dicho que no. ¿Qué ha dicho la gente? "Devolvednos a nuestro presidente".

Jordi Basté - Es un voto muy solemne.

Pilar Rahola - Es un voto muy claro

Xavier Sardá - Se le dice a Puigdemont que tenía que anunciar en campaña que si ganaba volvía. Pero no ha vuelto.

Pilar Rahola - ¡Que no! ¡Por favor! ¿Qué queréis? ¡Pasear a Puigdemont por la Castellana como un trofeo!

Xavier Sardá - (...) A Puigdemont se le dijo "tienes que decir en campaña que si ganas volverás". Y lo hizo "votadme, que si me votáis vuelvo".

Pilar Rahola - ¡No es verdad!

Xavier Sardá - Un momento de calma y tranquilidad.

Pilar Rahola - (haciendo burla a Sardá) Ñi, ñi, ñi, ñiiiiic....

Sí, Rahola hacía burla ‘ñi, ñiiii' mientras hablaba Sardá. Pero el momento de los gritos llegó justo en es momento y fue porque Sardá le dijo algo que extrañamente la ofendió más que ninguna otra cosa...

Xavier Sardá - Tú estás haciendo una defensa maternal de Puigdemont.

Pilar Rahola - (furiosa gritando) ¡Escucha, eso es lo que haces tú! ¡¡¡Ya está bien!!!

Por el tono de Rahola cualquier oyente pensaría que Sardá la había llamado ‘hija de p...' o similar, cuando sólo dijo que su actitud era ‘maternal', pero Rahola activó su mecanismo friki de montar el espectáculo y ahí se montó.

Pilar Rahola - ¡¡¡Ya está bien!!! ¿¡Defensa maternal!? ¡¿Pero qué te has creído?! ¡Yo hablo de política y hago análisis!

Xavier Sardá - No, tú haces política

Pilar Rahola - ¡Análisis político! ¿Y qué haces tú?

Xavier Sardá - ¿Podré continuar?

Pilar Rahola - ¿Defensa maternal? ¡¿Qué te has creído?! ¡¡¡Tengo tanta capacidad como tú para hacer análisis político!!!

Xavier Sardá - ¿Podré continuar?

Jordi Basté - Podrás

Pero Sardá pareció querer vivir al completo su remake de Crónicas Marcianas y también puso a trabajar a su capacidad pulmonar para demostrar que él también puede trabajar.

Pilar Rahola - (gritando) ¡Hay que restituir!

Xavier Sardá - (gritando) ¡Para bronca la que me estás montando tú! ¡¡¡Estoy harto de que me hagas lo mismo siempre!!! ¡¡¡Siempre regañando!!!

Pilar Rahola - (gritando) ¡¡¡Y yo estoy harta de que me menosprecies!!!

Xavier Sardá - (gritando) ¡¡¡Siempre regañando!!!

Pilar Rahola - (gritando) ¡¡¡Tú siempre menospreciando!!!

Xavier Sardá - Esta es tu democracia, esta es tu democracia

Pilar Rahola - "Paternal" ¡Ja!

Basté optó por poner fin a la bronca bajándoles los micros y dejando entrar a la publicidad de El Corte Inglés. A la vuelta, Sardá y Rahola continuaron con sus espadas, pero en un tono más relajado.

Xavier Sardá - A él le dijeron que si no prometía que volvía no había campaña. (...)

Xavier Sardá - Muchos ciudadanos como yo escucharon que Puigdemont decía que si ganaba las elecciones volvería.

Pilar Rahola - (Irónica) Sí hombre, sí...

Xavier Sardá - El basó su campaña en eso y esa promesa electoral no la ha cumplido. (...) Desde la perspectiva de ERC, Puigdemont es un tipo que hace ‘DUIs' full, Declaraciones de independencia fuis. Y que en cuanto aplicaron el 155 se largó primero a Girona y luego a Bruselas.Pilar Rahola - Ay, por favor...

Xavier Sardá - Y es memorable que con todo eso este señor haya ganado a ERC.

Pilar Rahola - Simplificas las cosas de una manera...

Xavier Sardá - Claro, las simplifico como creo conveniente. ERC no ha sido capaz ni de ganar a Mas ni a Puigdemont...

Pilar Rahola - No, Xavier, depende de la situación. Cuando una situación es tan extrema (...) ¿Qué pretendes decir? (...) Darle vueltas es tontería...

Xavier Sardá - ¿Quién sería el candidato alternativo a Puigdemont?

Jordi Baste - ¿Elsa Artadi?

Pilar Rahola - No.

Jordi Baste - Pilar Rahola dice que no.

Pilar Rahola - No, bueno, no sé, no sé... yo sé...

Xavier Sardá - Ahora es ella la que hace ‘ñi ñi ñi ñiiiic

De la bronca se pueden sacar conclusiones.

• Que si RAC1 quiere seguir con broncas de ese estilo debería fichar a Carlos Navarro ‘El Yoyas', Karmele Marchante o Aída Nizar, que seguro que del tema ‘indepe' quieren hablar mucho.

• Si se aplica el criterio que decía el ex jefe de Pilar Rahola en TV3, Josep Cuní de que las tertulias de gritos son cosa de los medios "españoles", entonces RAC1 debe ser un medio españolísimo.