Madison Marriage: "Era manos por debajo de la falda, manos en el trasero"

Algunas de las jóvenes que trabajaron como anfitrionas en el evento se quedaron en "shock".

"Era manos por debajo de la falda, manos en el trasero, pero también manos en caderas, en la barriga; brazos rodeándote la cintura de manera inesperada", describió la situación la periodista del Financial Times Madison Marriage, según recoge BBC Mundo.

Marriage asistió encubierta a la prestigiosa cena benéfica President's Club Charity Dinner, un evento sólo para hombres organizado anualmente en Reino Unido y al que este año asistieron 360 personalidades del mundo de la política o los negocios.

El objetivo oficial de este acto solidario es recoger fondos para causas como el centro para niños Great Ormond Street Hospital de Londres.

Y en una entrevista con la BBC Marriage compartió detalles del acoso que ella y otras mujeres sufrieron durante la cita, celebrada el pasado jueves en un hotel de lujo de Londres.

La agencia de publicidad más grande del mundo, WPP, que patrocinó una de las mesas del evento, anunció que retirará su apoyo tras las acusaciones realizadas por la reportera, si bien su director ejecutivo, Martin Sorrell, aseguró a la BBC que sus invitados no presenciaron el comportamiento descrito por Marriage.



"Manos" por todas partes

"Me manosearon varias veces y sé que hay numerosas trabajadoras que dijeron que les pasó lo mismo", contó la periodista del Financial Times.

"No era, supongo, manoseo de alto grado, pero una de las cosas más extrañas que ocurrió es que podías estar hablando con un hombre y, de repente, éste te agarraba la mano".

La periodista decidió acudir al evento para comprobar que las historias de acoso que les habían llegado eran reales.

"Me habían advertido que los hombres podrían resultar molestos (...) Sabía que algo de eso podría ocurrir esa noche, pero no estaba al cien por cien segura. Pero hay otras muchas mujeres que estaban ahí que no tenían ni idea que el evento iba a ser así".

"Una mujer me dijo que se quedó impactada. Le preguntaron si era una prostituta".

Según Marriage, a las 130 mujeres que trabajaron en el evento se les pidió que se vistieran con tacones negros "sexis" y ropa interior de ese mismo color.

También se les dijo que podían beber alcohol mientras trabajaban.

Cobraron £150 (US$213) más £25 (US$35) para el taxi de vuelta a casa.

"Su primera tarea", cuenta el reportaje del diario, "fue firmar un acuerdo de confidencialidad. Las anfitrionas no tuvieron la oportunidad de leer su contenido ni llevarse una copia".



"Evento incómodo"

El editor de asuntos políticos de la BBC, Nicholas Watt, dijo que el diputado conservador Nadhim Zahawi estaba presente en la cena, pero se marchó pronto porque "era un evento incómodo y extraño".

"Cabe la pena destacar que (Zahawi) ya había asistido a esta cena en otra ocasión-antes de que ser elegido como diputado en 2010-, pero, tal y como yo lo veo, él pensó que el evento entonces fuecompletamente diferente al de la semana pasada".



Sin apoyo

El director ejecutivo del grupo WPP aseguró que las personas que se sentaron en la mesa que patrocinó la empresa no presenciaron el comportamiento descrito por la periodista encubierta.

Martin Sorrell no estuvo presente en el evento este año, pero aseguró que "no había visto nada parecido nunca".

"Consultamos a la gente que estaba en nuestra mesa y dijeron que ellos no vieron nada de ese tipo".

"Pero publicamos un comunicado diciendo que no ayudaremos a la organización benéfica en el futuro, algo lamentable porque es una organización que apoya a numerosos grupos benéficos que ayudan a niños y ha hecho un gran trabajo".

The Presidents Club, por su parte, dijo estar "horrorizado" por las alegaciones y prometió investigarlas. El hotel Dorchester también se declaró "profundamente preocupado" y anunció su propia pesquisa.

Mientras que el hospital Great Ormond Street ya anunció que devolverá las donaciones hechas en años anteriores por los organizadores del evento.

Fuente original: BBC Mundo/Leer más