Ágatha despelleja a Pedrojota y Belén Esteban le ayuda: "será hijo de..."

Todo muy al estilo de la Telecinco de Paolo Vasile, el capo italiano de Mediaset y para disfrute de los adcitos a la telebasura y los fanáticos del share, porque audiencia ha tenido para dar y tomar (Un dolido Pedrojota lloriquea de que no le invitan a las tertulias y acusa al Gobierno de favorecer a La Razón ).

Hace ya bastante que la rencorosa ex mujer del antaño influente periodista no tiene pelos en la lengua y va por los platós y páginas couche de las revistas al uso desvelando intimidades de su expareja.

Y fiel a la línea que se ha marcado y obsesionada por ajustar cuentas con Pedrojota por haberla dejado más tirada que una colilla, se 'desnudó' ante un atónito Jorge Javier Vázquez, que por cierto no ha podido ocultar en muchas ocasiones su sonrisa ante tales revelaciones (Pedrojota se pica con los ataques de su exmujer Ágatha: "De todo esto se recordará la generosidad y no el rencor").

Subraya ESdiario que uno de los momentos más sorprendentes se ha producido cuando Ágatha ha revelado un secreto de su odiado marido y Belén Esteban.

En tono monjil, la diseñadora agradeció a Belén que su hija Andrea Janeiro haya usado siempre sus diseños y zapatos:

"Doy las gracias a Belén porque ha sido fiel a mi ropa y yo ahí he cometido el error de no haberle regalado nunca nada...".

Y a renglón seguido, sin dudar porque se traía el guión bien preparado de casa, soltó en Sálvame Deluxe la primera de las bombas:

"Un día me entero que el innombrable (así se refiere a Pedrojota ) había dicho que yo no sé quién es Belén Esteban ... y digo: será hijo de pu...".

En ese momento, a instancias del regidor que es quien maneja los sentimientos y reacciones del público de pago sentado en plató, la entrevista fue interrumpida por los aplausos.

Tras la ovación, Ágatha Ruiz de la Prada continuó con su rajada:

"¡Pero cómo puede se director de un periódico y cómo puede estar en España y decir eso! Es como si yo digo que no sé quién es Cristiano Ronaldo. ¿Pero tu dónde vives? Y me pareció ofensivo y me pareció fatal y me sentó como un tiro porque yo además quiero mucho a Belén. Entonces al cambio de un tiempo viviendo de Roma...."