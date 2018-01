Nace 'Tabarnia Today', el órgano oficial del movimiento que te cuenta lo que oculta la TV3

'Tabarnia Today' ya ha visto la luz. El periódico para la difusión internacional del Movimiento Tabarnia ya se publica y puede ser consultado en múltiples idiomas, para que hasta Puigdemont y sus compinches puedan enterarse desde su dorado exilio en Bruselas y a todo trapo--Los primeros sellos de Tabarnia que les estampan en la cara a los separatas --.

Será el organo oficial de 'Tabarnia'--El bufón de la TV3 que llamó 'mala puta' a Arrimadas le hace un corte de mangas a Tabarnia: "Nos envenenan"--.

Barcelona is not Catalonia junto a otras asociaciones y particulares nos hemos unido para crear Plataforma por Tabarnia--Carlos Herrera: "Es más creíble Boadella de presidente de Tabarnia que Puigdemont de Cataluña"--.

El movimiento ciudadano de base transversal que defiende la creación de una nueva comunidad autónoma española para 'Tabarnia'--¡Tiembla, Puigdemont! La tele belga ya no se traga tus trolas separatistas y abraza exultante a Tabarnia --.

PRIMER EDITORIAL DE TABARNIA TODAY

Tabarnia Today es el primer periódico oficial de Tabarnia, la plataforma popular de las regiones de Tarragona y Barcelona que rebate la lógica separatista con sus mismos argumentos y quintuplicado ingenio.

Es la creencia de este periódico que, como país, España no ha hecho los esfuerzos necesarios para explicar el punto de vista unionista al mundo.

Y dado que es la escena política internacional donde los separatistas están teatralizando lo que consideramos una farsa, es nuestra intención desenmascarar a sus actores.

En los próximos días / semanas tenemos la intención de publicar material suficiente en otros idiomas para exportar un punto de vista que sentimos silenciado en Cataluña.

Intentaremos explicarle al mundo por qué el nacionalismo catalán no es muy diferente de otras formas de nacionalismo: un movimiento populista basado en la creación de un enemigo exterior (España) causante de sus males.

Una agenda económica insolidaria disfrazada de conflicto identitario. Una campaña de propaganda del miedo que no duda en despertar los fantasmas de nuestra todavía reciente guerra civil para dividir emocionalmente a su sociedad.

La discusión separatista-unionista en nuestro país se ha cronificado hasta el punto de crear dos bloques prácticamente impermeables que se retroalimentan.

Nuestro punto de vista editorial es que el separatismo sólo empezará a entender la imposibilidad de su proyecto cuando sea claramente rebatido en la opinión pública internacional. Es por eso que todos nuestros contenidos están también disponibles en Inglés y otros idiomas.

Presos políticos o políticos presos. Que los responsables de romper la sociedad catalana en dos sean privados de su libertad, depende únicamente de la justicia.

Sin embargo, como ciudadanos de Cataluña, no podemos dejar de reclamar nuestro deseo y derecho a ser gobernados por políticos que entiendan su función como la de unir a las personas y no de dividirlas.

Creemos que las dinámicas derivadas de la agenda separatista que ha gobernado Cataluña durante los últimos 25 años son tóxicas para el verdadero progreso cívico.

Tóxicas porque han convertido en su interés consciente o inconsciente crear una sociedad insatisfecha en la que las deficiencias pueden ser utilizadas para culpar al gobierno Español y aumentar el voto independentista.

No podemos evitar preguntarnos qué Cataluña disfrutaríamos hoy si todos los esfuerzos, tiempo y recursos por la independencia se hubieran invertido en potenciar una sociedad cohesionada.

En España hay mucho por mejorar. Pero no creemos que dividirla solucione nada. Y decir que no somos una verdadera democracia. Decir que aquí se vive bajo la sombra de Franco, muerto años antes de que nacieran muchos de los jóvenes separatistas. Decir que la Constitución Española no permite un marco de libertad en el que poder compartir diariamente nuestras vidas y celebrar nuestras diferencias culturales. A todo esto decimos basta.

No culpamos de la actual situación a los votantes independentistas, si no a los dirigentes que han diseñado e impuesto una maquinaria propagandística que les ha arrastrado a la fuerza hacia su agenda política dentro de las fronteras mentales de TV3 y Catalunya Radio.

El deseo de Tabarnia es que todos podamos convivir juntos. Pero si se nos negase esa posibilidad, reclamaríamos el derecho (tan democrático como el suyo) de seguir siendo parte de España y Europa. Y lo haríamos dentro del marco legal ofrecido por la Constitución y refrendado por referéndum si fuera necesario.

Tabarnia tiene mucho cachondeo, pero no es ninguna broma.

Te invitamos a seguir este esfuerzo periodístico y difundir el punto de vista de quienes quieren sentirse catalanes, españoles, europeos... y ya, quizás para siempre, un poco tabarneses.