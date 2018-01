El artículo en 'The Times' en el que nos describen a los españoles como groseros, impuntuales y maleducados

El periodista Chris Haslam del rotativo británico The Times ha escrito un breve manual sobre "cómo ser español" en el que, ni corto ni perezoso, explica que en España hay "un gran desprecio por la puntualidad" (hasta el punto de que llegar a la hora acordada se considera "bastante grosero"), no hace falta decir "gracias" ni "por favor" y que el español no es un idioma hablado, sino "gritado". El artículo forma parte de un especial sobre España como destino turístico.

Estas son las primeras pautas que Haslam, redactor jefe de la sección del Viajes del periódico, recomienda para todo aspirante a ser español: "Aprender el idioma es solo el primer paso. Conseguir un bronceado y saber distinguir las 'tapas' de los 'pintxos' son el segundo y tercer paso, pero todavía te queda un largo camino antes de que puedas pasar a ser algo más que un guiri. Aunque hay algunos atajos", según recogeAitor Bengoa en ElHuffPost.

Los atajos a los que se refiere el reportero son, en primer lugar, olvidar "las nociones anglosajonas de educación, discreción y decoro". Y es que, según Haslam, "ser español implica entrar en un bar, besar y abrazar a completos desconocidos, gritar 'oiga' al camarero y arrojar cualquier cosa que no puedas comer o beber al suelo". Matiza que se puede tirar todo "menos los vasos, eso es demasiado". "Pero puedes tirar los 'por favor' y 'gracias'; son muy innecesarios", explica.

Fuente original: ElHuffPost/Leer más

